انطلاق فعاليات يوم السياحة العالمي بالرياض

انطلقت الفعاليات المصاحبة لـ يوم السياحة العالمي الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى في عاصمتها الرياض، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، تحت شعار السياحة والاستثمار الأخضر.

ومن جانبه، رحب وزير السياحة أحمد الخطيب بالوفود القادمة عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” قائلًا: “مرحبًا بقادة القطاع السياحي من حول العالم في الرياض؛ معًا نستقبل يوم السياحة العالمي للمرة الأولى في المملكة، وبكرم ضيافتنا السعودية الأصيلة سيكون الحدث الأكبر في تاريخ المناسبة”.

جلسات حوارية

ويشارك في الجلسات الحوارية أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين من 120 دولة حول العالم، من أجل رسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي العالمي.

وقالت الجنة المنظمة للفعاليات أن حجم المشاركة الاستثنائي في هذه المناسبة المهمة يعد بمثابة الاحتفاء الأكبر بـ يوم السياحة العالمي منذ انطلاقته قبل 43 عامًا.