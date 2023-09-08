انطلاق قمة العشرين غدًا في الهند وسط غياب بوتين وشي جين بينغ

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توافد زعماء مجموعة العشرين على نيودلهي، اليوم الجمعة، لحضور اجتماعهم السنوي في الوقت الذي يسعى فيه المفاوضون إلى تجاوز الخلافات بشأن الحرب في أوكرانيا للتوصل إلى توافق في الآراء في القمة التي تستضيفها الهند.
وتعقد القمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين 2023 في نيودلهي بالهند، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، تحت عنوان أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد.
وخلال القمة التي ستستمر يومين بدءًا من السبت، ستناقش العديد من القضايا الخلافية مثل الغزو الروسي لأوكرانيا والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وإعادة هيكلة الديون، ما سيصعّب إصدار إعلان ختامي الأحد.
وتنذر الانقسامات الشديدة بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بإخراج القمة عن مسارها مما يعوق إحراز تقدم على صعيد قضايا مثل الأمن الغذائي وأزمة الديون والتعاون في مكافحة تغير المناخ.
ومن المتوقع أيضًا أن يهيمن الغرب وحلفاؤه على القمة.
وسيغيب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن الاجتماع وسيرسل بدلًا منه رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لي تشيانغ، كما سيغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووفقًا لوسائل الإعلام، أزالت السلطات الهندية العشوائيات ولاحقت القردة والكلاب الضالة لإبعادها عن شوارع العاصمة نيودلهي، وأغلقت الشركات والمكاتب والمدارس في الحي التجاري والحكومي المركزي في إطار إجراءات أمنية خلال القمة التي تستمر يومين.
كما انتشر عدد كبير من العناصر الأمنية وأعلنت عطلة رسمية في نيودلهي حيث ستبقى المتاجر مغلقة خلال فترة انعقاد القمة.