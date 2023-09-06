انطلاق كأس الاتحاد السعودي للسيدات نوفمبر المقبل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل النسخة الأولى من بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات، وموعد انطلاقها.

كأس الاتحاد السعودي للسيدات

وستنطلق النسخة الأولى من كأس الاتحاد السعودي للسيدات، شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة 16 فريقًا؛ قُسموا على مستويين بحيث يكون في كل مستوى 8 فرق حسب مراكزها في الموسم الماضي.

ويضم المستوى الأول فرق الدوري الممتاز؛ النصر، الهلال، الشباب، الاتحاد، الأهلي، شعلة الشرقية، الرياض، القادسية، وفي المستوى الثاني أندية الدرجة الأولى؛ البيرق، جدة، نجمة جدة، اتحاد النسور، الهمة، صقور الغربية، سهم، الأمل.

وستجري مراسم القرعة اليوم بحضور ممثلي الأندية المشاركة في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم في الرياض، وستُقام منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات بنظام خروج المغلوب ابتداءً من دور ثمن النهائي.

عالية الرشيد تُشيد بانطلاق البطولة

وأشارت مدير إدارة كرة القدم النسائية، عالية الرشيد إلى أن إقامة كأس الاتحاد السعودي للسيدات يُمثل خطوة هامة ضمن خطط التطوير لكرة القدم النسائية، حيث إن زيادة عدد المباريات خلال الموسم هو أحد الأهداف الاستراتيجية التي تساهم في رفع المهارات الفنية للاعبات وزيادة التنافسية بين الفرق.

وأضافت الرشيد أن نجاح الدوري السعودي للسيدات ودوري الدرجة الأولى في موسمه الأول ساعد في تسريع بقية الخطوات التي تهدُف لتطوير كرة القدم النسائية، متمنية التوفيق لكل الأندية المشاركة في بطولة كأس الاتحاد السعودي.