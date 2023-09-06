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سيتم إقامة القرعة اليوم بحضور ممثلي الفرق

انطلاق كأس الاتحاد السعودي للسيدات نوفمبر المقبل

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٠ مساءً
انطلاق كأس الاتحاد السعودي للسيدات نوفمبر المقبل
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل النسخة الأولى من بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات، وموعد انطلاقها.

كأس الاتحاد السعودي للسيدات

وستنطلق النسخة الأولى من كأس الاتحاد السعودي للسيدات، شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة 16 فريقًا؛ قُسموا على مستويين بحيث يكون في كل مستوى 8 فرق حسب مراكزها في الموسم الماضي.

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النصر في الدوري الممتاز للسيدات - الدوري السعودي للسيدات
لاعبات النصر – المصدر @saff_wfd

ويضم المستوى الأول فرق الدوري الممتاز؛ النصر، الهلال، الشباب، الاتحاد، الأهلي، شعلة الشرقية، الرياض، القادسية، وفي المستوى الثاني أندية الدرجة الأولى؛ البيرق، جدة، نجمة جدة، اتحاد النسور، الهمة، صقور الغربية، سهم، الأمل.

وستجري مراسم القرعة اليوم بحضور ممثلي الأندية المشاركة في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم في الرياض، وستُقام منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات بنظام خروج المغلوب ابتداءً من دور ثمن النهائي.

قرعة كأس الاتحاد السعودي للسيدات
مستويات الفرق – المصدر @saff_wfd

عالية الرشيد تُشيد بانطلاق البطولة

وأشارت مدير إدارة كرة القدم النسائية، عالية الرشيد إلى أن إقامة كأس الاتحاد السعودي للسيدات يُمثل خطوة هامة ضمن خطط التطوير لكرة القدم النسائية، حيث إن زيادة عدد المباريات خلال الموسم هو أحد الأهداف الاستراتيجية التي تساهم في رفع المهارات الفنية للاعبات وزيادة التنافسية بين الفرق.

وأضافت الرشيد أن نجاح الدوري السعودي للسيدات ودوري الدرجة الأولى في موسمه الأول ساعد في تسريع بقية الخطوات التي تهدُف لتطوير كرة القدم النسائية، متمنية التوفيق لكل الأندية المشاركة في بطولة كأس الاتحاد السعودي.

النصر وسما الدوري السعودي الممتاز للسيدات

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