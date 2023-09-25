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بعد نحو شهرين ونصف من حادث آخر

انفجار قوي يهز مصفاة غاز بندر عباس في إيران

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
انفجار قوي يهز مصفاة غاز بندر عباس في إيران
المواطن - فريق التحرير

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وقع انفجار في مصفاة بندر عباس، جنوبي إيران، اليوم الاثنين بعد تسرب للغاز، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” عن تقارير إيرانية.

تسرب للغاز في مصفاة بندر عباس

وكشفت وكالة “إرنا” الإيرانية، أن تسرب الغاز في مصفاة بندر عباس أدى إلى انفجار مكثفات غاز في المصفاة التي تعد واحدة من بين أكبر المصافي في إيران.

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وأشارت “إرنا” إلى أن الجهات الرسمية لم تعلن تأكيدًا للأمر بعد، كما لم ترد تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بالإنتاج أو وقوع قتلى أو مصابين.

وكان حريق اندلع في المصفاة في العاشر من يوليو الماضي حسبما ذكرت وكالة أنباء “رويترز”.

دخان كثيف

وأظهر مقطع فيديو دخانًا كثيفًا يتصاعد من المصفاة، بينما توقفت سيارة شرطة في مكان قريب من الموقع، حيث تجمع فيه عدد من المواطنين هناك.

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