انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي يربك الأهالي بكافة أنحاء تونس

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أكّد مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري أن انقطاع التيار الكهربائي، فجر اليوم، شمل كامل البلاد.
وأضاف الغابري في بيان عبر حسابه على فيسبوك أن الأسباب ما زالت إلى حد الآن غير معلومة.
وأضاف أنه لا صحة لما يتداول حول حصول انفجار في محطة رادس مؤكدا أن الفرق الفنية بصدد العمل لعودة التيار الكهربائي.
وأكد بيان وزارة الداخلية التونسية أن الوضع الأمني مستقر وأجهزة الأمن تواصل المحافظة على الأمن العام.
وتابع البيان: “على إثر انقطاع التيار الكهربائي على عدد من مناطق الجمهورية فجر يوم 20 سبتمبر 2023 على الساعة 02 صباحا تؤكد وزارة الداخلية أن الوضع الأمني مستقر وتواصل وحداتها الأمنية المحافظة على الأمن العام والسهر على حماية لمواطنين والممتلكات العمومية والخاصة حيث تحول وزير الداخلية السيد كمال الفقي إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطب.”
وكشفت وسائل إعلام محلية عن وقوع حريق نشب في محطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز برادس، وعلى الفور هرعت الحماية المدنية لإخماد الحريق الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن معظم ولايات البلاد.