Icon

واتساب يختبر نسخة تجريبية خاصة بحواسيب آيباد اللوحية Icon ميزة فتح الجوال مع نسيان الرقم السري في تحديث iOS17 Icon انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي يربك الأهالي بكافة أنحاء تونس Icon نقل أعضاء متوفى دماغيًا تنقذ 4 حالات Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيبال Icon “أديس” تسعر طرحها عند 13.5 ريال للسهم Icon الراجحي يرأس وفد السعودية بلجنة وزراء العمل الخليجي Icon مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى ليبيا Icon 45 وظيفة شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
شركة الكهرباء نفت حدوث أي انفجارات

انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي يربك الأهالي بكافة أنحاء تونس

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٥ مساءً
انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي يربك الأهالي بكافة أنحاء تونس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكّد مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري أن انقطاع التيار الكهربائي، فجر اليوم، شمل كامل البلاد.

وأضاف الغابري في بيان عبر حسابه على فيسبوك أن الأسباب ما زالت إلى حد الآن غير معلومة.

قد يهمّك أيضاً
المدني: ابقوا في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمعات السيول

المدني: ابقوا في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمعات السيول

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف شاغرة في شركة الفنار

لا صحة لحدوث انفجار

وأضاف أنه لا صحة لما يتداول حول حصول انفجار في محطة رادس مؤكدا أن الفرق الفنية بصدد العمل لعودة التيار الكهربائي.

وأكد بيان وزارة الداخلية التونسية أن الوضع الأمني مستقر وأجهزة الأمن تواصل المحافظة على الأمن العام.

حريق وانقطاع الكهرباء

وتابع البيان: “على إثر انقطاع التيار الكهربائي على عدد من مناطق الجمهورية فجر يوم 20 سبتمبر 2023 على الساعة 02 صباحا تؤكد وزارة الداخلية أن الوضع الأمني مستقر وتواصل وحداتها الأمنية المحافظة على الأمن العام والسهر على حماية لمواطنين والممتلكات العمومية والخاصة حيث تحول وزير الداخلية السيد كمال الفقي إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطب.”

وكشفت وسائل إعلام محلية عن وقوع حريق نشب في محطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز برادس، وعلى الفور هرعت الحماية المدنية لإخماد الحريق الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن معظم ولايات البلاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017
الرياضة

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج...

الرياضة
نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة الأولى
الرياضة

نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة...

الرياضة
هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام ليتوانيا
الرياضة

هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام...

الرياضة
معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات
السعودية اليوم

معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في...

السعودية اليوم
زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني
العالم

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني

العالم
مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال
الرياضة

مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء...

الرياضة
الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة المحلية
السعودية اليوم

الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في نجران
أخبار أمنية

إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول...

أخبار أمنية