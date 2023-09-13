بأمر الملك سلمان.. ترقية وتعيين 155 قاضيًا بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، أمرَه الكريم بترقية وتعيين (155) قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمرفق القضاء.

وسأل معاليه المولى – عز وجل – أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، خير الجزاء، وأن يُوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في إقامة العدل.