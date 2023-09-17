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باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ مساءً
باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 5 وظائف مبيعات بمحافظة جدة (رواتب تصل 9,000 ريال)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مشرف مبيعات (5 وظائف).

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الوصف الوظيفي:

– الإشراف على مناديب المبيعات ومتابعة المبيعات حسب أهداف الشركة.

أماكن العمل:
– جدة.

المؤهلات المطلوبة:

– البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين.

الرواتب:

– رواتب تصل (9,000 ريال).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/03/29هـ الموافق 2023/10/14م.

طريقة التقديم:

– خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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