باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 5 وظائف مبيعات بمحافظة جدة (رواتب تصل 9,000 ريال)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مشرف مبيعات (5 وظائف).
– الإشراف على مناديب المبيعات ومتابعة المبيعات حسب أهداف الشركة.
– البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين.
– رواتب تصل (9,000 ريال).
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/03/29هـ الموافق 2023/10/14م.
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