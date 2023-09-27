باتنا يمنح الفتح التقدم ضد الأخدود

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الأخدود، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتقدم النموذجي بهدف دون رد.

تقدم الفتح ضد الأخدود

وبدأت مباراة الفتح ضد الأخدود المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، وسيطر النموذجي على اللعب منذ الدقائق الأولى، وكاد أن يهز مراد باتنا الشباك عند الدقيقة الثانية.

وانطلق باتنا بالكرة وسدد بقوة، إلا أن حارس المرمى تألق وأبعدها، ليواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في ضغطه، وحصل على ركلة جزاء، سددها النجم المغربي بنجاح في الشباك عند الدقيقة السابعة.

وواصل لاعبو النموذجي الضغط بقوة بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وسط دفاع قوي من الفريق الضيف، ومنح الحكم البطاقة الحمراء لحارس مرمى الأخدود، باولو فيتور عند الدقيقة 36، قبل أن يلغيها بعدما لجأ إلى تقنية الفيديو.

واستمرت المحاولات أملًا في هز الشباك في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الأخدود بهدف نظيف.

الفريقان يسعيان للفوز

ومن المتوقع أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح محاولاته مع بداية أحداث الشوط الثاني، لهز الشباك وتسهيل مهمته في التأهل بكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما سيسعى الفريق الضيف لعدم استقبال هدف آخر وتعديل النتيجة.