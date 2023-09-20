باريس سان جيرمان يهزم بوروسيا دورتموند بهدفين

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

فوز ثمين لـ باريس سان جيرمان

وفي الشوط الأول، كانت المباراة هادئة بين الفريقين حيث لم تُسجل أي أهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق باريس سان جيرمان هدفين عبر كل من الفرنسي كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي في الدقيقتين الـ 50 والـ 59.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الفريق الباريسي 3 نقاط في الجولة الأولى.

نتائج مباريات أمس

وكانت مباريات أمس الثلاثاء في دوري الأبطال انتهت بالتعادل بين ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي بدون أهداف، وفاز لايبزيج الألماني على يونج بويز السويسري بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر سيتي الإنجليزي على النجم الأحمر الصربي بثلاثية لهدف، وتعادل لاتسيو الإيطالي مع أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف لكل فريق، وفاز فينورد الهولندي على سيلتيك الإسكتلندي بثنائية دون رد، وفاز البارشا على أنتويرب بخماسية دون رد.

وفي مباريات اليوم، يلعب في تمام الساعة الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية كل من “ريال مدريد الإسباني ضد يونيون برلين الألماني، غلطة سراي التركي ضد كوبنهاجن الدنماركي”.

وفي تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم تقام مباريات “آرسنال الإنجليزي ضد آيندهوفن الهولندي، ريال سوسيداد الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي، إشبيلية الإسباني ضد لانس الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، سبورتينج براجا البرتغالي ضد نابولي الإيطالي، بنفيكا البرتغالي ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي”.