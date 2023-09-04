باريس سان جيرمان يهزم ليون برباعية في عقر داره

حقق الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على مضيفه ليون بنتيجة 4/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وكان الفرنسي كيليان مبابي تقدم بالهدف الأول لـ سان جيرمان في الدقيقة الرابعة ثم سجل اللاعبين المغربي أشرف حكيمي والإسباني ماركو أسينسيو الهدفين الثاني والثالث للفريق الباريسي في الدقيقتين الـ 20 والـ 38.

باريس سان جيرمان يفوز برباعية

بينما سجل مبابي الهدف الثاني له والرابع للفريق الباريسي في الدقيقة الـ 45.

وفي الشوط الثاني، قلص نادي ليون الفارق عبر إحرازه الهدف الأول بواسطة اللاعب كورينتين توليسو.

وبعد المباراة، تجمد رصيد ليون عند نقطة في المركز الـ 18 والأخير، بينما أصبح رصيد سان جيرمان 8 نقاط في المركز الثاني.