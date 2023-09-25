باريس سان جيرمان يُمطر شباك مارسيليا برباعية

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نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق فوز كبير على ضيفه مارسيليا برباعية دون رد، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.
ونجح الفريق الباريسي في إحراز هدفين في الشوط الأول عبر كل من المغربي أشرف حكيمي والفرنسي راندال كولو مواني في الدقيقتين الـ 8 والـ 38.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الباريسي بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني، واصل فريق باريس سان جيرمان تألقه، ليضيف الهدفين الثالث والرابع عبر كل من البرتغالي جونزالو راموس في الدقيقتين الـ 47 والـ 90.
وبعد الفوز أصبح رصيد الفريق الباريسي 11 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد نادي مارسيليا عند 9 نقاط في المركز السابع.
وكانت مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، انطلقت يوم الجمعة الماضية بفوز نيس على موناكو بهدف دون رد، وفي مباريات أول أمس السبت، فاز نانت على لوريان بخماسية مقابل 3 أهداف، وفاز ستاد بريست على ليون بهدف دون رد.
وفي مباريات أمس فاز ستراسبورج على ميتز بهدف دون رد، بينما فاز لوهافر على كليرمون فوت 63 بثنائية لهدف، وفاز لانس على تولوز بهدفين لهدف، وتعادل مونبيليه مع رين بدون أهداف، وفاز البي إس جي على مارسيليا برباعية دون رد.
وتُختتم غدًا الثلاثاء لقاءات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي بلقاء بين ليل وستاد ريمس في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.