بالفيديو.. أمطار غزيرة على طريق الهدا

وثق مقطع فيديو متداول، حالة مطرية غزيرة على طريق الهدا بالطائف، بمنطقة مكة المكرمة، عصر اليوم السبت.

أمطار طريق الهدا

وأظهر المقطع، الذي نشره حساب طقس العرب في منصة “إكس”، هطول أمطار غزيرة على طريق الهدا بالطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، نجران والمدينة المنورة.