إنفاذ يسند 260 فرصة عقارية في 10 مناطق “الوطنية للإسكان” تُطلق مشاريع سكنية جديدة ونوعية بالفيديو.. مغاربة يروون لحظات الرعب والنجاة من الزلزال المدمر مشاهد لاهتزاز مئذنة جامع الكتبية التاريخي بعد زلزال المغرب المدمر برعاية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُنظّم الحفل الختامي للجوائز الثقافية الوطنية الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا الزلزال السبت 23 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني السعودي خلال أسبوع.. ضبط 16250 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مودي يعلن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين ارتفاع حصيلة زلزال المغرب إلى 820 قتيلاً على الأقل
روى عدد من المغاربة تفاصيل لحظات الرعب بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد خلال الساعات الماضية.
وقال بعضهم “كنا نيام واستيقظنا على وقع هزة أرضية عنيفة وخرجنا مفزوعين إلى الشارع للنجاة من الزلزال المدمر”.
وقال أحد المغاربة: “رأينا الجدران تهتز بشدة والأشياء بدأت تتساقط فخرنا مفزوعين إلى الشوارع طلبا للنجاة”.
يذكر أن الزلزال بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر وتسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى في حصيلة قابلة للزيادة بسبب خطورة الإصابات كما أن المئات من المغاربة مازالوا تحت الأنقاض.
#زلزال_المغرب – عشرات المغاربة وهم يخرجون إلى الشوارع هربًا من تداعيات الزلزال pic.twitter.com/r47TPyfN3R
— ا لـحـدث (@AlHadath) September 9, 2023
وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب.
وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.
وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه “يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي”، وفق وسائل إعلام مغربية.
كانوا نائمين فأيقظهم مفزوعين إلى الشوارع.. مغاربة يروون لحظات الرعب والنجاة من الزلزال المدمر الذي أوقع مئات القتلى والجرحى#مراكش#زلزال_المغرب #العربية pic.twitter.com/1EDYqYfV4X
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 9, 2023