بالفيديو.. مغاربة يروون لحظات الرعب والنجاة من الزلزال المدمر

روى عدد من المغاربة تفاصيل لحظات الرعب بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد خلال الساعات الماضية.

وقال بعضهم “كنا نيام واستيقظنا على وقع هزة أرضية عنيفة وخرجنا مفزوعين إلى الشارع للنجاة من الزلزال المدمر”.

وقال أحد المغاربة: “رأينا الجدران تهتز بشدة والأشياء بدأت تتساقط فخرنا مفزوعين إلى الشوارع طلبا للنجاة”.

حصيلة الزلزال المدمر

يذكر أن الزلزال بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر وتسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى في حصيلة قابلة للزيادة بسبب خطورة الإصابات كما أن المئات من المغاربة مازالوا تحت الأنقاض.

#زلزال_المغرب – عشرات المغاربة وهم يخرجون إلى الشوارع هربًا من تداعيات الزلزال pic.twitter.com/r47TPyfN3R — ا لـحـدث (@AlHadath) September 9, 2023

مركز رصد الزلزال

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب.

وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه “يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي”، وفق وسائل إعلام مغربية.