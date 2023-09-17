بالفيديو.. مقتل 14 شخصاً في تحطم طائرة بالبرازيل

لقي 14 شخصاً مصرعهم جراء تحطم طائرة شمالي البرازيل اليوم، حسبما أعلنت السلطات البرازيلية.

تفاصيل الحادث

وقال حاكم ولاية الأمازون ويلسون ليما :” إن الحادث وقع في إقليم بارسيلوس على بعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة الولاية ، حيث كانت الطائرة متجهة من ماناوس إلى بارسيلوس في رحلة تستغرق قرابة 90 دقيقة ، مشيرا إلى أن 12 راكبا وطاقم الطائرة المكون من شخصين قتلوا في الحادث”.

التحقيق في الحادث

بدوره أفاد وزير الأمن في الولاية فينيسيوس ألميدا أن جميع الركاب برازيليون وكانوا يقصدون منطقة بارسيلوس السياحية التي تحيط بها حدائق وطنية ومحميات طبيعية لممارسة هواية الصيد.

من جهتها أصدرت شركة طيران ماناوس أيروتاكسي بيانا أوضحت فيه أنها تحقق في الأمر دون ذكر أي تفاصيل عن وفيات أو إصابات.