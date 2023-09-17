بالفيديو.. مقتل 14 شخصاً في تحطم طائرة بالبرازيل

تأثير زيادة الراتب على دعم حساب المواطن تقويم التعليم تطلق عمليات تقويم مستوى الأداء لجميع مدارس المملكة أرض المملكة تحفل بتراث مادي وإنساني ضخم ومتنوع يعزز خزينة الدولة السعودية تشارك باجتماع لجنة النطاق العريض والتنمية المستدامة الداخلية تعلن بدء التوظيف والابتعاث للجنسين في برنامج المدن الطبية زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي إندونيسيا لأول مرة.. تقنية حديثة لتشخيص سرطان البروستات 11300 قتيل ومياه ملوثة وألغام جرفتها السيول بـ درنة التقديم يبدأ اليوم.. 120 وظيفة شاغرة في النيابة العامة الإعصار لي يُهدد كندا
لقي 14 شخصاً مصرعهم جراء تحطم طائرة شمالي البرازيل اليوم، حسبما أعلنت السلطات البرازيلية.
وقال حاكم ولاية الأمازون ويلسون ليما :” إن الحادث وقع في إقليم بارسيلوس على بعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة الولاية ، حيث كانت الطائرة متجهة من ماناوس إلى بارسيلوس في رحلة تستغرق قرابة 90 دقيقة ، مشيرا إلى أن 12 راكبا وطاقم الطائرة المكون من شخصين قتلوا في الحادث”.
بدوره أفاد وزير الأمن في الولاية فينيسيوس ألميدا أن جميع الركاب برازيليون وكانوا يقصدون منطقة بارسيلوس السياحية التي تحيط بها حدائق وطنية ومحميات طبيعية لممارسة هواية الصيد.
من جهتها أصدرت شركة طيران ماناوس أيروتاكسي بيانا أوضحت فيه أنها تحقق في الأمر دون ذكر أي تفاصيل عن وفيات أو إصابات.
#البرازيل 🇧🇷
تحطمت طائرة صغيرة فى منطقة أمازوناس بالبرازيل، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، من بينهم الطيار ومساعده.
وكان من بين الضحايا أيضاً سائحون أميركيون. pic.twitter.com/Miu4EMCK2p
— Saif_CH (@saif_SH45) September 16, 2023