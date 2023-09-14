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بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر

بالفيديو.. هزة أرضية جديدة تضرب الحوز المغربية

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
بالفيديو.. هزة أرضية جديدة تضرب الحوز المغربية
المواطن - فريق التحرير

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تتواصل الهزات الارتدادية الخفيفة في المناطق الأكثر تضرراً من زلزال الحوز المغربية، حيث شعرت تطبيقات رصد الزلازل بوقوع هزة بقوة 4.6 درجات اليوم الخميس على الساعة السابعة صباحاً.

رصد هزات أرضية

وأمس الأربعاء، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن تسجيل هزة أرضية ارتدادية في المنطقة، وقال إن سكان المنطقة أكدوا أنهم شعروا بالهزة، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة اهتزاز الأرض تحت أقدام فرق الإنقاذ بينما كانوا يباشرون عمليات النجدة بحثا عن ناجين تحت الأنقاض.

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آلاف القتلى والجرحى

وأودى الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب يوم الجمعة الماضي، وبلغت قوته 7.2 درجة، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخصاً وأوقع 5674 مصاباً وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

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