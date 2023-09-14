هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف بعدة تخصصات التعليم: توجيه بإسناد مهمات أمناء المصادر لمعلم أو موظف إداري بالفيديو.. هزة أرضية جديدة تضرب الحوز المغربية الدفاع تُعلن تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها أُدينا بارتكاب جريمة الخيانة وظائف شاغرة بشركة ينبع أرامكو سينوبك ياسرف جامعة أم القرى تُعلن مواعيد القبول في برامج الدراسات العليا عمومية وادي مكة للتقنية وشركاتها التابعة تعتمد القوائم المالية لعام 2022م الإحصاء: 2% معدل التضخم السنوي في أغسطس جامعة طيبة تبدأ استقبال طلبات الدراسة للطلبة من خارج المملكة الموارد للقوى البشرية: 25 سبتمبر موعد صرف 1.5 ريال للسهم
تتواصل الهزات الارتدادية الخفيفة في المناطق الأكثر تضرراً من زلزال الحوز المغربية، حيث شعرت تطبيقات رصد الزلازل بوقوع هزة بقوة 4.6 درجات اليوم الخميس على الساعة السابعة صباحاً.
وأمس الأربعاء، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن تسجيل هزة أرضية ارتدادية في المنطقة، وقال إن سكان المنطقة أكدوا أنهم شعروا بالهزة، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة اهتزاز الأرض تحت أقدام فرق الإنقاذ بينما كانوا يباشرون عمليات النجدة بحثا عن ناجين تحت الأنقاض.
وأودى الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب يوم الجمعة الماضي، وبلغت قوته 7.2 درجة، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخصاً وأوقع 5674 مصاباً وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.
وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.
#عاجل: هزة أرضية يشعر بها سكان إقليم #تارودانت في #المغرب والأهالي يخرجون للشوارع#زلزال_المغرب pic.twitter.com/pjiX6EIEvV
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 14, 2023