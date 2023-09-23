بانيغا يخطف نجومية الجولة السابعة

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تألق النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ليكون من أبرز اللاعبين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين بالجولة السابعة من دوري روشن السعودي، ومنحت إيفر بانيغا أعلى تقييم بـ9.5 درجات، بعد المستوى المميز الذي قدمه أمام الحزم.
وخطف إيفر بانيغا الأنظار خلال مباراة الشباب ضد الحزم، ونجح في تسجيل هدفين، وقدم تمريرة حاسمة، وكان الأكثر تسديدًا بـ5 تسديدات بينها 3 على المرمى، وصنع فرصتين، ليُساهم في فوز الليوث بنتيجة 4\1.
وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي نغولو كانتي، على ثاني أعلى تقييم خلف بانيغا بـ9.1 درجات، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، وقاد العميد لتجاوز عقبة الفتح بهدفين مقابل هدف.
على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن بعد الجولة السابعة، كالتالي؛ الاتحاد يتصدر بـ18 نقطة، ثم الهلال بـ17 نقطة، يليه التعاون والاتفاق برصيد 16 نقطة، ثم النصر والأهلي بـ15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوحدة.
ويقع الفتح في المركز الثامن بـ11 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، ثم الخليج والشباب بـ8 نقاط، الطائي برصيد 7 نقاط، يليه أبها بـ6 نقاط، ثم ضمك بـ4 نقاط، متساويًا مع الأخدود الرائد والرياض، والحزم برصيد 3 نقاط.