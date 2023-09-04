بايدن: لن أتقاعد وسأخوض الانتخابات

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه كلما كبر في السن ازداد حكمة، وأنه بالرغم من الانتقاد الموجه إليه، لن يتقاعد وسيخوض غمار الانتخابات المقبلة رغم كبر سنه.

تبرير بايدن

وأردف بايدن خلال كلمة ألقاها أمام النقابات العمالية في مدينة فيلادلفيا بمناسبة عيد العمال اليوم الاثنين: سأخبركم بشيء، كما تعلمون قال أحدهم تقدم بايدن بالسن، ولم يعد أهلاً لإدارة البلاد، انظروا، هذا غير صحيح، فالشيء الوحيد الذي يأتي مع التقدم في السن هو القليل من الحكمة.

واختتم بايدن قائلا: خضت غمار عالم السياسة لفترة طويلة جدًا، ربما أطول من أي شخص آخر، ولكم أن تحكموا، سأستمر في فعل ذلك بمساعدتكم.

ويسعى بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا إلى إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية خلال انتخابات عام 2024.

عزل الرئيس الأمريكي

وكشفت عضوة الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، عن تصويت مرتقب على الشروع بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأكدت أنه “سيتم التصويت على فتح هذا التحقيق لعزله”.

وكتبت غرين في حسابها عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، أن الوقت قد حان كي يقدّم بايدن جميع الاتصالات التي أجراها باسمه أو بأسماء مستعارة، فضلاً عن كافة البيانات المصرفية ومصادر الدخل وسجلات الزائرين وتفاصيل الاجتماعات من منزله في ديلاوير.

من المعروف أن شبكة سي إن إن كانت قد ذكرت في نهاية أغسطس أن مكارثي وعددًا من كبار ممثلي الحزب الجمهوري بدؤوا في تشكيل استراتيجية لبدء تحقيقات تندرج في إطار إجراءات عزل بايدن.

إجراءات العزل

وفي 28 أغسطس، أفيد بأن بعض الجمهوريين في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي يؤيدون بدء إجراءات عزل بايدن في شهر سبتمبر، وقال عضو الكونغرس عن ولاية كارولينا الجنوبية رالف نورمان لدينا أدلة كافية لعزله.

من المعروف أن هذا ليس هو التحرك الأول من قبل الجمهوريين باتجاه إطلاق عملية مساءلة بايدن، حيث دعا رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي إلى تلك الإجراءات على خلفية الشبهات حول مشاركة بايدن في أعمال نجله هانتر بايدن، الأمر الذي نفاه الرئيس الأمريكي.