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بدأ الجمهوريون أول جلسة استماع رسمية لعزل الرئيس

بايدن: هناك شيء خطير يحدث في أمريكا

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
بايدن: هناك شيء خطير يحدث في أمريكا
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن هناك شيئًا خطيرًا يحدث في أمريكا، وفقًا للعربية.

وبدأ الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي أول جلسة استماع رسمية لعزل الرئيس جو بايدن، موضحين أنهم يعتزمون توفير أساس المساءلة أثناء عرض قضيتهم على المتشككين في مجلس الشيوخ.

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الجلسة الأولى

ويستغل رؤساء لجان الرقابة والقضاء في الجلسة الأولى المخصصة لتحقيق العزل الطرق والوسائل لمراجعة الجوانب الدستورية والقانونية المتصلة بموضوع العزل، ويحاولون إظهار ما يقولون إنه ذو صلة بنشاطات نجله هانتر التجارية في الخارج، بالرغم من أن شهودًا رئيسيين قالوا: إنهم “لم يروا بعد أدلة دامغة على جرائم تستوجب العزل”.

وقال رئيس لجنة الرقابة من ولاية كنتاكي، النائب الجمهوري جيمس كومر، في كلمته الافتتاحية: إن “النواب لديهم جبل من الأدلة التي ستظهر أن جو بايدن أساء استخدام منصبه العمومي لتحقيق مكاسب مالية لعائلته”.

وأردف أن اللجنة ستواصل “متابعة الأدلة لتوفير أساس للمساءلة” أمام الشعب الأمريكي.

توفير تمويل للحكومة

وعرض الديمقراطيون مع بداية الجلسة شاشة توضح الأيام والساعات والدقائق المتبقية قبل الإغلاق الحكومي، حيث يبذل الكونجرس جهودًا مضنية لتوفير تمويل للحكومة قبل الموعد النهائي بعد يوم السبت.

وتابع أكبر الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الرقابة، النائب جيمي راسكين: “نحن على بعد اثنتين وستين ساعة من إغلاق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهوريون يطلقون حملة لعزل الرئيس استنادًا لكذبة افتضحت وفقدت مصداقيتها منذ أمد”.

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