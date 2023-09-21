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الرئيس الأمريكي طالب باتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع الأمنية بالضفة

بايدن ونتنياهو يناقشان سبل إقامة اتفاق سلام تاريخي بين السعودية وإسرائيل

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
بايدن ونتنياهو يناقشان سبل إقامة اتفاق سلام تاريخي بين السعودية وإسرائيل
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تسعى الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق تاريخي بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، الأمر الذي وصفه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنه سيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة.

اتفاق ضخم

وتناقش المملكة العربية السعودية اتفاقًا كبيرًا مع الولايات المتحدة تقضي بموجبه بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل اتفاقية دفاع أمريكية والمساعدة في تطوير البرنامج النووي السعودي، بحسب صحيفة “الجارديان”.

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وقالت الصحيفة البريطانية إن أي اتفاق سيتطلب إحراز تقدم كبير نحو إنشاء دولة فلسطينية، وهو ما شدد عليه الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، مؤكدًا أنه يجب تحقيق تقدم كبير في مفاوضات إنشاء دولة فلسطينية.

لقاء بايدن ونتنياهو

وتم بث المقابلة عبر قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، بعد وقت قصير من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء وجودهما في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأثار بايدن مخاوف بشأن معاملة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة للفلسطينيين.

وحث الرئيس الأمريكي، نتنياهو على اتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية في وقت يتصاعد فيه العنف بالأراضي المحتلة.

اتفاق تاريخي

وقال مكتب نتنياهو إن الاجتماع تناول في الغالب سبل إقامة اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، والذي يمكن أن يدفع بشكل كبير إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وتسهيل إنشاء ممر اقتصادي لربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

ومن جهته، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الاتفاقيات المُرتقبة مع الولايات المُتحدة مُفيدة للبلدين ولأمن المنطقة والعالم.

وتابع: نأمل في تحسين حياة الفلسطينيين وجعل إسرائيل لاعبًا في المنطقة. وأردف ولي العهد: نصبح أقرب كل يوم بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقًا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق مُنذ انتهاء الحرب الباردة.

تخفيف التوتر بالضفة الغربية

وقال بايدن، في بداية محادثاته مع نتنياهو في فندق بنيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: “آمل أن نتمكن من تسوية بعض الأمور اليوم”، حيث يعد اللقاء بين بايدن ونتنياهو هو أول محادثات مباشرة بينهما منذ عاد الأخير إلى المنصب في ديسمبر الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وأشار الطرفان، إلى رغبتهما في تخفيف التوتر في العلاقات لكن بايدن أوضح أيضا أنه عازم على مناقشة الخلافات بينهما.

كما دعا بايدن في البيان إلى “اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الموقف الأمني والاقتصادي والحفاظ على إمكان تطبيق حل الدولتين وتعزيز التوصل لسلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

سلام تاريخي

وقدم بايدن دعوة لنتنياهو لزيارة واشنطن قبل نهاية العام. كما جدد التزامه بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وكرر أيضا دعمه لحل الدولتين.

من جهته، قال نتنياهو “أعتقد أن في عهدك أيها السيد الرئيس يمكننا أن نتوصل لسلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية”، مضيفًا أنهما يمكنهما العمل معًا لصنع التاريخ. ورد بايدن بتكرار كلمة “معًا” بما يشير لالتزامه بمساعي التطبيع التي قال إنها لم تكن واردة من الأساس قبل أعوام.

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