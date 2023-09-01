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بحسب رسائل نصية من حاسوب هانتر المفقود

بايدن يستخدم أسماء مستعارة في تعاملاته مع نجله هانتر

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
بايدن يستخدم أسماء مستعارة في تعاملاته مع نجله هانتر
المواطن - فريق التحرير

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استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن عام 2014 اسمًا مستعارًا في مراسلاته مع نجله هانتر، ناقشا خلالها تعيين مسؤول كبير في البيت الأبيض، وفقًا لما كشفته صحيفة فوكس نيوز.

رسائل نصية

وبحسب صحيفة فوكس نيوز، فقد استند تقريرها على رسائل نصية تم الحصول عليها من حاسوب هانتر بايدن المفقود.

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وأردفت الصحيفة أن هانتر بايدن أرسل بريدًا إلكترونيًّا بتاريخ 23 يونيو 2014 إلى روبن وير من البريد الإلكتروني الخاص بشركته وطلب منه أن يناقش معه أحد المناصب في البيت الأبيض والتي تعود لجون ماكغريل الذي انضم بعد شهرين إلى فريق البيت الأبيض كنائب لمستشار جو بايدن.

وتابعت الصحيفة، نقلًا عن إدارة مؤسسة ساوث إيست القانونية، أن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية NARA أقرت بوجود 5.4 ألف رسالة تؤكد استخدام بايدن، لأسماء مستعارة في مراسلات البريد الإلكتروني، ناقش خلالها شؤون تخص الدولة لأغراض شخصية، وذلك خلال توليه منصب نائب الرئيس آنذاك.

أسماء مستعارة

وأفادت المؤسسة بأن NARA ومصادر أخرى أكدت أن بايدن استخدم مجموعة أسماء مستعارة منها روبن وير، وروبرت إل بيترز، وجي آر بي وير، مشيرة إلى أن هذه الأسماء استخدمت لإرسال رسائل بريد إلكتروني تحتوي على معلومات حكومية ومناقشات حول شؤون الدولة مع ابنه هانتر وآخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هانتر بايدن حصل على أكثر من 5.5 مليون دولار، بما في ذلك من شركة “بوريسما” الأوكرانية لمدة عامين، وذلك كمكافأة على مساهماته في عمليات التهرب الضريبي وتعاطي الكحول والمخدرات بنشاط، بعد اتفاقياته مع مكتب المدعي العام الأمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أنه كجزء من التحقيق الجمهوري، تبين أن عائلة جو بايدن تلقت ملايين الدولارات من التمويل الأجنبي خلال سنواته كنائب لرئيس الولايات المتحدة، وحتى اللحظة، حددت لجنة بقيادة كومر أكثر من 20 مليون دولار من هذه المدفوعات لعائلة بايدن وشركائهم التجاريين.

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