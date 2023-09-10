3 خطوات للإبلاغ عن فقدان لوحة المركبة عبر أبشر بايدن ينهي مؤتمرًا صحفيًا من أجل النوم أعضاء الزمالك يحطمون صورة مرتضى منصور 2122 وفاة و2421 مصابًا حصيلة ضحايا زلزال المغرب عش لحظات كوميدية مع نجوم مسرحية شقة لندن في وادي الدواسر الأرصاد: شبورة على مكة المكرمة وتبوك وعسير والباحة انطلاق القناة الثقافية في اليوم الوطني الـ93 بخريطة برامج مميزة وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير نشر وعرض وتداول وحيازة أي مواد تثير غريزة الطفل شكل من أشكال الإيذاء وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
أنهى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤتمرًا صحافيًا في العاصمة الفيتنامية هانوي، قائلا للصحفيين إنه ذاهب إلى الفراش للنوم.
وخلال المؤتمر، قال بايدن: سأقول لكم هذا، لا أعرف ماذا عنكم، لكنني سأذهب إلى الفراش.
ومع ذلك، استمر الصحفيون في توجيه الأسئلة للرئيس الأمريكي، وكان أحدها يتعلق بلقائه مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.
وقال بايدن إنه تحدث مع الممثل الصيني بشأن الاستقرار.
وأخطأ بايدن بالقول إنهم تحدثوا عن حصول دول العالم الثالث على التغيير، ولكنه صحح خطأه، وقال إنهم تحدثوا عن حصول دول نصف الكرة الأرضية الجنوبي على التغيير.