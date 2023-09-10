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استمر الصحفيون في مطاردته بالأسئلة

بايدن ينهي مؤتمرًا صحفيًا من أجل النوم

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
بايدن ينهي مؤتمرًا صحفيًا من أجل النوم
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤتمرًا صحافيًا في العاصمة الفيتنامية هانوي، قائلا للصحفيين إنه ذاهب إلى الفراش للنوم.

سأذهب إلى الفراش

وخلال المؤتمر، قال بايدن: سأقول لكم هذا، لا أعرف ماذا عنكم، لكنني سأذهب إلى الفراش.

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ومع ذلك، استمر الصحفيون في توجيه الأسئلة للرئيس الأمريكي، وكان أحدها يتعلق بلقائه مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.

وقال بايدن إنه تحدث مع الممثل الصيني بشأن الاستقرار.

وأخطأ بايدن بالقول إنهم تحدثوا عن حصول دول العالم الثالث على التغيير، ولكنه صحح خطأه، وقال إنهم تحدثوا عن حصول دول نصف الكرة الأرضية الجنوبي على التغيير.

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