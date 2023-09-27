بايرن ميونخ يتأهل للدور الثاني في كأس ألمانيا

صعد الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ إلى الدور الثاني في بطولة كأس ألمانيا، وذلك بعد الفوز مساء الثلاثاء على نادي بوروسيا مونستر برباعية دون رد.

فوز سهل لـ بايرن ميونخ

وسجل البايرن 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من الكاميروني إريك تشوبو موتينج وكونراد لايمر وفرانس كريتزيج في الدقائق التاسعة والـ 40 والـ 45.

وفي الشوط الثاني، سجل البايرن الهدف الرابع عبر اللاعب ماتيس تيل في الدقيقة الـ 87.

وسيخوض البايرن مباراته المقبلة في الدوري الألماني ضد فريق لايبزيج مساء السبت المقبل حيث تقام المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة ضمن لقاءات الجولة السادسة.