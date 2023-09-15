بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام ليفركوزن

سقط الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ في فخ التعادل أمام نادي باير ليفركوزن بنتيجة 2/ 2 اليوم، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الألماني.

بايرن ميونخ لا يحافظ على تقدمه

وكان البايرن، افتتح التسجيل عبر اللاعب الإنجليزي هاري كين في الدقيقة السابعة ثم تعادل اللاعب الإسباني أليخاندرو جريمالدو لفريق ليفركوزن في الدقيقة الـ 24.

وفي الشوط الثاني، عاد البايرن وسجل الهدف الثاني عبر اللاعب ليون جورتسيكا في الدقيقة الـ 87، ثم تعادل اللاعب إيزكييل بالاسيوس لفريق ليفركوزن في الدقيقة التسعين من ركلة جزاء.

ويتواجد فريق ليفركوزن في المركز الأول في ترتيب الدوري الألماني برصيد 10 نقاط، ثم يتواجد الفريق البافاري ثانيًا برصيد 10 نقاط.