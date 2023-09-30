بايرن ميونخ ينجو من الخسارة أمام لايبزيج بالتعادل

نجا الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ من الخسارة أمام مضيفه لايبزيج بالتعادل معه بنتيجة 2-2 وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

بايرن ميونخ يعود من بعيد

وسجل لايبزيج هدفين في الشوط الأول عبر كل من لويس أوبيندا وكاستيلو لوكيبا، بينما سجل البايرن هدفين عبر كل من الإنجليزي هاري كين والألماني ليروى ساني.

وبعد التعادل، أصبح رصيد البايرن 14 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد نادي لايبزيج 13 نقطة في المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني.

نتائج مواجهات الجولة السادسة

وكانت مباريات الجولة السادسة من الدوري الألماني، انطلقت أمس بفوز بوروسيا دورتموند على هوفنهايم بثلاثية لهدف، وفي مواجهات اليوم، فاز بوروسيا مونشنجلادباخ على نادي بوخوم بثلاثية لهدف، وفاز فولفسبورج على نادي آينتراخت فرانكفورت بثنائية دون رد، وفاز شتوتجارت على كولن بثنائية دون رد، وفاز باير ليفركوزن على نادي ماينز بثلاثية دون رد، بينما فاز فريق هايدنهايم على فريق يونيون برلين بهدف دون رد، وتعادل البايرن مع لايبزيج بهدفين لكل فريق.

وفي مباريات الغد، سيلعب دارمشتات ضد فريق فيردر بريمن بينما يواجه فرايبورج، فريق أوجسبورج في ختام مباريات الجولة السادسة.