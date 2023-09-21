بايرن ميونيخ يعبر مانشستر يونايتد برباعية

انتهت، منذ قليل، مباراة بايرن ميونيخ ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز العملاق البافاري بنتيجة 4/ 3.

تقدم بايرن ميونيخ ضد مانشستر يونايتد

وبدأت مباراة بايرن ميونيخ ضد مانشستر يونايتد التي أُقيمت على ملعب “أليانز أرينا” بشكل سريع، وأطلق كريستيان إريكسن كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس الفريق البافاري تصدى لها ببراعة عند الدقيقة الخامسة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل الهدف الأول، قبل أن ينجح ليروي ساني في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 28 من تسديدة فشل أونانا في التعامل معها.

وتمكن سيرجي جنابري من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة قوية بعد عرضية من جمال موسيالا عند الدقيقة 33، وحاول لاعبو الشياطين الحمر تقليص الفارق، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ ضد مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد ينتفض

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح راسموس هويلوند في تقليص الفارق من تسديدة قوية عند الدقيقة 50، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لبايرن ميونيخ، سددها هاري كين بنجاح عند الدقيقة 53.

وأطلق جمال موسيالا تسديدة قوية، اصطدمت بالقائم عند الدقيقة 56، واستمرت المحاولات من الفريقين وسط أفضلية للبايرن، قبل أن ينجح كاسيميرو في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة قوية عند الدقيقة 88.

واشتعلت المواجهة في الدقائق الأخيرة، حيث نجح ماتيس تيل في تسجيل الهدف الرافع عند الدقيقة 92، وأحرز كاسيميرو هدفًا ثالثًا عند الدقيقة 95، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ ضد مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.