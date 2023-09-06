لحظة هروب عاملات منزليات من منزل كفيلهن

نشر مشهور سناب شات سعود القحطاني مقطع فيديو عبر حسابه لحظة رصده هروب عاملات منزليات، أثناء تصويره بثًّا مباشرًا بالتيك توك.

تحقيق القحطاني معهن

وتوجه سعود القحطاني ناحية تاكسي بداخله عاملات منزليات يهربن من المنازل التي يعملن فيه، وسأل السائق عن العاملات المنزليات وسبب تواجدهن داخل التاكسي وكيف أحضروهن.

وأظهر الفيديو تحقيق القحطاني مع العاملات المنزليات سائلًا إياهن عن الكفيل اللاتي يعملن لديه وعن المكان الذي أخذهن منه سائق التاكسي لكن الجميع لم يجب أي سؤال من أسئلته.

وأقسم القحطاني بعدم سماحه للتاكسي والعاملات بالمغادرة وأبلغ الشرطة لكشف ملابسات الموقف.

تفاعل واسع

وأثار الفيديو المتداول بين رواد منصة إكس تفاعلًا منهم، حيث قالت فتاة تدعى حور: كثرت ظاهرة هروب الشغالات تحس أنه شيء منظم، وأضاف نواف: يبلاغ وش علاقته يحقق معاه طيب ممكن يكون مسلح أو يدعسه.

بقاؤهم أشر

وعلق فهد حمد: أنا عندي قناعة رغم الخسائر المادية والنفسية والمنزلية على عاتق ربة الأسرة والزوج إلا أني لا أحزن كثيرًا على من هربت خارج المنزل منذ البداية فقط أبلغ عنها وأسأل الله العوض لأني على يقين أنها كانت ستكون شر على البيت لو لم تهرب.

انتشار ظاهرة هروب الخادمات

وكتبت إيلان: كثرت ظاهرة هروب الشغالات المفروض يلاقوا حل لهم أو يبلغوا عليهم، وتابعت روز: يا ساتر يعطيه العافية بس يبلغ أفضل لا يدخل معه بمشاكل.

كما كتب سحايب العتيبي: جزاه الله خير بذلك مكنا نعرف كنا إذا رحنا نجدد إقامات الخدم نحصل غرامة علينا بسبب هروب خادم تذكره وندفع لأنه لا يوجد أي تعويض للأسر المتضررة من هروب العاملات.