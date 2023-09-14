Icon

أمانة الرياض تعلن عن وظائف مراقبين ومراقبات عبر تمهير Icon إيلون ماسك يستفز تايوان بخطأ لا يُغتفر Icon زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب شمال شرق كولومبيا Icon الأرصاد: المُتداول عن تأثر السعودية بالأعاصير إثارة إعلامية وغير صحيح Icon مطارات الدمام تكرم شركاء النجاح ومنسوبيها المتميزين Icon الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين من الرئيس الإيراني Icon الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم خلال أغسطس Icon بحر درنة يلفظ عشرات الجثث إلى الشواطئ Icon هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon التعليم: توجيه بإسناد مهمات أمناء المصادر لمعلم أو موظف إداري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أخذ عينات الحمض النووي للتعرف عليها

بحر درنة يلفظ عشرات الجثث إلى الشواطئ

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
بحر درنة يلفظ عشرات الجثث إلى الشواطئ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لا يزال البحر في مدينة درنة المنكوبة يلفظ يوميًا عشرات الجثث ويقذفها إلى شواطئ المدينة التي تحول أكثر من ثلثها إلى أنقاض منهارة بسبب إعصار دانيال المدمر.

أعمال الإنقاذ في درنة

وتتواصل أعمال الإنقاذ وانتشال الجثث الغارقة، أكد رئيس هيئة فرق الإنقاذ، كمال السيوي أن المزيد من الفرق ستصل إلى مدينتي درنة وسوسة.

قد يهمّك أيضاً
جماهير الهلال تطلب معاقبة رونالدو

جماهير الهلال تطلب معاقبة رونالدو

السبت 23 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

السبت 23 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

وأوضح في تصريحات لصفحة حكومتنا عبر فيسبوك، اليوم الخميس، أن الفرق ستأخذ عينات الحمض النووي من الجثث المجهولة. إلا أن المشكلة الأكبر على ما يبدو، تتجلى في افتقاد الأكياس لوضع تلك الجثث.

عشرات الجثث

هذا ما أكده مدير إدارة البحث، لطفي المصراتي، معتبراً أن أهم شيء لفرق البحث الآن هو حاجتها لأكياس حفظ الجثث، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

أما الكارثة الكبرى، فتتجلى في الخوف من انتشار الأوبئة، خصوصا في درنة، بسبب الجثث المطمورة بأعداد كبيرة تحت الأنقاض وفي المياه أيضًا.

يضاف إلى ذلك حاجة الناس النازحة والتي وصل عددها إلى نحو 36 ألفاً إلى الغذاء والماء النظيف، بعيداً عن تلك الفيضانات التي غمرت الشوارع بالطين.

درنة تستغيث

وأعرب وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان محمد دومة عن القلق من تفاقم مشكلة تلوث المياه نتيجة الفيضانات والسيول وعدم توفر مياه صالحة للشرب. وقال في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية” إن معظم شبكات المياه في المناطق المنكوبة متضررة بشكل كبير جدًا، مشيرًا إلى أن أغلب الآبار طُمرت أو لُوثت.

كما لفت إلى أن مجلس النواب سيعتمد في جلسته اليوم ميزانية طوارئ خاصة للتعامل مع آثار الكارثة.

ارتفاع عدد القتلى

وكان وزير الصحة بالحكومة عينها، عثمان عبد الجليل أعلن في وقت ارتفاع عدد قتلى العاصفة العاتية دانيال التي ضربت شرق البلاد إلى 2694 قتيلاً.

يذكر أن العديد من المسؤولين المحليين رجحوا ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 20 ألفاً، وسط تعالي الأصوات المطالبة بمحاسبة المقصرين، لاسيما أن دراسات سابقة كانت أشارت إلى المخاطر التي يمثلها سد درنة المهمل والذي غابت عنه أعمال الصيانة لسنوات، جراء الحرب والاقتتال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي
العالم

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي

العالم
كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية بالزي السعودي
آخر الاخبار

كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الثانية
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم بمرور العـمر
السعودية اليوم

مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم...

السعودية اليوم
1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات
السعودية اليوم

1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات

السعودية اليوم
فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي
الرياضة

فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي

الرياضة
السعودية من أعلى دول العالم في السهر
السعودية اليوم

السعودية من أعلى دول العالم في السهر

السعودية اليوم
أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح وظائف رسمية
آخر الاخبار

أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح...

آخر الاخبار