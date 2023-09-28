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تندرج تحت إشرافه مشروع حافلات مكة

بدء أعمال المركز العام للنقل بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
بدء أعمال المركز العام للنقل بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
المواطن - ولاء المطرفي

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بدأت اليوم الخميس أعمال المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فتم عقد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للمركز، وتم الاتفاق على الخطوات المرحلية لتفعيل أدوار ومهام المركز حيث اندرجت تحت إشرافه مشروع حافلات مكة ليكون باكورةَ أعمالِه وأنشطته في خدمة سكان وزائري مدينة مكة المكرمة.

العمل كمظلة موحدة

‎وكان المركز قد تأسس بهدف الارتقاء بالخدمات وتطوير وسائل ومرافق النقل، والعمل كمظلة موحدة لضمان المواءمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ولتنسيق جهود الجهات ذات العلاقة بالقطاع في المدينة، وتوحيد الخطط المتصلة بمشاريع النقل المختلفة وذلك لتأمين أكبر طاقة استيعابية ممكنة.

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الإشراف على المشاريع

‎وفي سبيل نجاح المركز فإن من أهم أدواره تحديد شبكة خطوط النقل العام الداخلي ومساراتها ومواقع مرافقها وتحديد الأجور وذلك بالمواءمة مع الهيئة العامة للنقل، كما سيقوم بتنسيق جهود الجهات المعنية بقطاع النقل من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإشراف المباشر على تنفيذ مشاريع القطاع في مدينة مكة المكرمة، وسيكون المركز المظلة الإشرافية على كامل مقدمي الخدمة في القطاع من شركات وأفراد، وسيعمل على دراسة وتحليل المعوقات التي تواجه الخدمات المقدمة في قطاع النقل واقتراح الحلول وتزويد الجهات المختصة بها.

‎يذكر أن اللجنة التنفيذية للمركز يرأسها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية وتُمثل بممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وإمارة منطقة مكة المكرمة والهيئة العامة للنقل وأمانة العاصمة المقدسة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز.

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