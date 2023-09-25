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بدء إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
بدء إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

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بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في صندوق التنمية العقارية، قبل قليل، إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر 2023.

سبب تأجيل الدعم

ويتم عادة إيداع الدعم السكني بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، إلا أنه تم تأجيل إيداع الدعم لليوم الاثنين، حيث صادف يوم 24 إجازة رسمية.

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وتتواصل عملية إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين عن شهر سبتمبر 2023 منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية كان قد تم إيداع 941 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر أغسطس 2023 خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر أغسطس 2023 تجاوز 51.2 مليار ريال.

صمم دعمك

ويتيح الصندوق العقاري خدمة “صمم دعمك” على منصة المستشار العقاري والتي تمكن المستفيدين من برنامج الدعم السكني المحدث تصميم دعمهم السكني بما يتوافق مع قدراتهم واحتياجاتهم التمويلية المختلفة لتملك السكن الملائم، مشيرًا إلى أن البرنامج أتاح مزايا متنوعة وخيارات أكثر من الحلول التمويلية والسكنية التي تناسب شرائح المستفيدين منها دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول بما لا يزيد عن مليون ريال، كما يتيح البرامج برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري.

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