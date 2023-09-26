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ينتهي في 30 سبتمبر الجاري

بدء التسجيل في معسكرات LLM لتطوير مهارات 800 كفاءة وطنية شابة

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ صباحاً
بدء التسجيل في معسكرات LLM لتطوير مهارات 800 كفاءة وطنية شابة
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن فتح باب التسجيل في المعسكر الأول من (معسكرات LLM) البالغة 32 معسكرًا وينتهي في 30 سبتمبر الجاري؛ بهدف تطوير مهارات 800 من الكفاءات الوطنية الشابة من حديثي التخرج من التخصصات التقنية في مجال النماذج اللغوية الكبيرة.

مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي

وينطلق المعسكر الأول في 8 أكتوبر 2023 -افتراضياً – ويستمر 4 أسابيع يتعرف خلالها المتدربون على مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي، والشبكات العصبية والتعلم العميق، وتحليل بيانات النصوص، إضافة إلى تأهيلهم للحصول على شهادات احترافية في المجال.

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ويشترط للالتحاق بالمعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن حملة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات التقنية، واجتياز اختبار القبول، فضلاً عن إجادة اللغة الإنجليزية.

 طريقة الالتحاق بالمعسكرات

ودعت “سدايا” الراغبين في الالتحاق بهذه المعسكرات إلى زيارة الرابط: https://sdaia.academy/llm-bootcamp/ .

ويأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار جهود “سدايا” الرامية إلى تعزيز التوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الوطنية في هذه المجالات بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

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