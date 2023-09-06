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تسري صلاحيتها لمدة 4 سنوات من تاريخ إصدارها

بدء التقديم على الشهادة الاحترافية بالتعليم الإلكتروني

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
بدء التقديم على الشهادة الاحترافية بالتعليم الإلكتروني
المواطن - واس

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني اليوم، عن بدء التقديم على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم في التعليم والتدريب الإلكتروني؛ لتأهيل وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني، من خلال منحهم شهادات احترافية متخصصة تسهم في تجويد مسارهم العلمي والمهني بما يلبي المتطلبات المتسارعة والمتجددة في القطاع.

3 شهادات مهنية

ويتيح المركز التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم حتى يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، حيث سيقام لكل منها اختبار متخصص في 26 مقرًا بمختلف مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس “قياس”، وبدعم كامل من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وفق اشتراطات وضوابط الصندوق.

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وتنقسم الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم إلى الشهادة الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني (OTT) والتي تستهدف المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين، ومقدمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والشهادة الاحترافية في تصميم خبرات التعليم الإلكتروني (eLXD) ، التي تستهدف مصممي الحقائب التدريبية، ومصممي خبرات التعليم الإلكتروني، والمصممين التعليميين، ومصممي المحتوى الإلكتروني، والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين الممارسين للتصميم التعليمي، والشهادة الاحترافية في ضبط جودة التعليم الإلكتروني (eLQA) التي تستهدف الأفراد العاملين على ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين على برامج التعليم الإلكتروني، ومحكمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين التربويين ومديري ووكلاء المدارس.

مدة صلاحية الشهادة المهنية

يذكر أن الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم تسري صلاحيتها لمدة 4 سنوات من تاريخ إصدارها، وقد تم إطلاقها بنسختها السابقة بتاريخ 13 أغسطس 2022م، وأقيمت اختباراتها في كافة مناطق المملكة الإدارية، وشهدت حضور أكثر من 1900 متقدم من الجنسين، من مختلف القطاعات التعليمية، إذ بلغ إجمالي الحاصلين على الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني 1435 مجتازًا بمعدل 72% من المختبرين.

تأتي هذه الشهادات وفق أحدث المعايير والضوابط، لتمكين وتأهيل الحاصلين عليها من مزاولة مهنة التعليم والتدريب الإلكتروني بكفاءة وموثوقية، وفق أفضل وأحدث الممارسات في المجال، بما يسهم في تحسين معارفهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وصولًا إلى تحقيق التميز في الأداء ورفع الجودة التعليمية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

ويمكن لكافة الأفراد الراغبين بالحصول على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم، ممن تنطبق عليهم متطلبات الأهلية للشهادة، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني pc.nelc.gov.sa، وللاستفسار يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني [email protected] .

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