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لخريجي وخريجات دبلوم الكلية التقنية

بدء التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية المكثّف بالمدينة المنورة

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
بدء التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية المكثّف بالمدينة المنورة
المواطن - واس

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أعلنت الكلية التقنية بالمدينة المنورة عن موعد بدء التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية المكثّف للبنين والبنات – عن بعد – صباحي ومسائي لخريجي دبلوم الكليات التقنية للفصل التدريبي الأول من العام الجاري, وذلك ابتداءً من الأحد المقبل الـ 25 من شهر صفر الجاري.

وبيّنت الكلية أن التقديم على البرنامج يستمر لمدة أربعة أيام, فيما سيتم إعلان النتائج النهائية للقبول النهائي للمتقدمين في الـ 10 من شهر ربيع الأول المقبل.

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