بدء الخطة التشغيلية لـ حافلات مكة لليوم الوطني غدًا

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أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ، ﻋﻦ ﺧﻄﺘﻪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎرات ﺣﺎﻓﻼت ﻣﻜﺔ ﺧﻼل اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻌﻮدي 93 ، واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺒﺪأ اﻋﺘﺒﺎرً ا ﻣﻦ 7 رﺑﻴﻊ اﻷول اﻟﻤﻮاﻓﻖ (22 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2023)، وذﻟﻚ ﺗﻤﺎﺷﻴًﺎ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎرات اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاءﻢ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ.
وﻧﺸﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ العام ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎب “ﺣﺎﻓﻼت ﻣﻜﺔ” على منصة “إكس” ﺧﻄﺘﻪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻲ أوردت:
ﻳﺮﺑﻂ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎر ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻖ أم اﻟﻘﺮى وﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺮﻳﻒ وﺳﻮف ﻳﺒﺪأ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎر ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ 22 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ 10 ﻣﺴﺎءً ﺣﺘﻰ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ 24 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ 10 ﻣﺴﺎءً.
ﻳﺮﺑـﻂ ﻫـﺬا اﻟﻤﺴـﺎر ﻃــﺮﻳﻖ ﺟـﺪة اﻟﻘــﺪﻳـﻢ ﺑﻤﺤﻄﺔ اﻟﻤﺮوة ﻣـﺮوراً ﺑـﺸـﺎرع اﻟﻤﻨﺼﻮر وﻃﺮﻳﻖ أم اﻟﻘﺮى ﺛﻢ اﻻﺗﺠﺎه إﻟﻰ أﺟﻴﺎد اﻟﺴﺪ ﻛﻤـــﺎ ﺗـﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ زﻣﻦ اﻟﺘﻘـﺎﻃﺮ ﻟﻤﺠﺎﺑهـﺔ اﻻزدﺣﺎم اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ.
وأﻛﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰ أن اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻗﺪ وُﺿﻌﺖ ﺣﺮﺻًﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ وﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻜﺎن أﻫﻞ ﻣﻜﺔ وزوارﻫﺎ وﻣﺴﺎﻫﻤﺔً ﻓﻲ دﻋﻢ ﺧﻄﻂ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻌﻮدي وﺧﻄﻄﻪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.