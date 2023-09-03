بدء العد التنازلي للاحتفال بـ اليوم الوطني 93

بدأ العد التنازلي للاحتفال بـ اليوم الوطني 93 الذي يأتي يوم 23 سبتمبر 2023م، وينتظر السعوديون والمقيمون على أرض هذا الوطن ذلك اليوم للتعبير عن حبهم وفخرهم بما تشهده المملكة من تنمية ورخاء في ظل رؤية 2030.

وهذا العام، يوافق اليوم الوطني يوم السبت والذي هو إجازة رسمية لدى قطاع التعليم والقطاع العام، وبناءً على ذلك سيأخذ الطلاب والمعلمون وموظفو القطاع العام يوم الأحد 24 سبتمبر إجازة رسمية لأن اليوم الوطني صادف يوم عطلة وهو يوم السبت، كما يأخذ القطاع الخاص يوم السبت 23 سبتمبر؛ لأنه إذا تداخلت الإجازة مع يوم الراحة الأسبوعية للموظف، يعوض بما يعادلها قبل أو بعد يوم الإجازة.

سبب اختيار 23 سبتمبر للاحتفال باليوم الوطني

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ والموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

اليوم الوطني 93

ويشير اليوم الوطني 2023 للذكرى الـ93 على تأسيس المملكة العربية السعودية واعتبارها دولة مستقلة من بين دول الخليج العربي، وبالاتفاق يتم تحديد يوم 23 سبتمبر يومًا تاريخيًّا وطنيًّا للاحتفال باتحاد وتأسيس المملكة، تحت مسمى اليوم الوطني السعودي.

هوية اليوم الوطني 93

واستلهمت هوية اليوم الوطني 93 من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في كل مناحي حياة سكان المملكة، إذ انعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها المملكة في رؤية السعودية 2030، وهو ما جعلها ترسخ من قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة.

حيث أطلق المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الهوية الجديدة لليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية والذي يصادف الـ23 سبتمبر من كل عام تحت شعار نحلم ونحقق.

الإجازة الرسمية

في 2005، أقر الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اعتبار اليوم الوطني إجازةً رسميّة ابتداءً من اليوم الوطني السعودي 75 الذي وافق ذلك العام. وبحسب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الخاصة بالإجازات، فالبند «ب» من المادة 127 ينص على ما يلي:

عطلة اليوم الوطني: اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق (23) سبتمبر من السنة الميلادية، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله.

وتنص المادة 128 من اللائحة على:

إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية.

توحيد المملكة

في 5 شوال 1319هـ الموافق 15 يناير 1902م تمكن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية من استعادة الرياض عاصمة أسلافه مؤسسي الدولة السعودية الثانية، والعودة بأسرته إليها. بعد استرداد الرياض واصل الملك عبدالعزيز كفاح مسلح لمدة زادت عن 30 عام من أجل توحيد مملكته، وتمكن من توحيد العديد من المناطق من أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم سنة 1320هـ/ 1902م، من ثم القصيم سنة 1322هـ/ 1904م، ثم الأحساء سنة 1331هـ/ 1913م، وصولًا إلى عسير سنة 1338هـ/ 1919م، وحائل سنة 1340هـ/ 1921م. إلى أن تمكّن الملك المؤسس عبدالعزيز من ضم منطقة الحجاز بين عامي 1343هـ و1344هـ الموافقة لسنة 1925م، وفي عام 1349هـ/ 1930م أكتمل توحيد منطقة جازان.