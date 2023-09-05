بدء القبول في برنامج رواد سار برواتب تبدأ من 11 ألف ريال

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن فتح باب التسجيل في برنامج (رواد سار – الدفعة السادسة) المنتهي بالتوظيف والذي يعد من أهم المبادرات التي تقدمها الشركة لتطوير نخبة من الكفاءات الوطنية حديثي التخرج (رجال ونساء) وإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل والمساهمة في تحقيق أهداف قطاع السكك الحديدية ودعماً لرؤية المملكة (2030).
– كافة التخصصات الإدارية
– كافة التخصصات الهندسية
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في أي من التخصصات الإدارية أو الهندسية.
– حديث التخرج (من خريجي الأعوام 2022 أو 2023).
– أن لا يقل المعدل في المؤهل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5) أو (80 من 100) أو ما يعادلها.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– اجتياز الاختبارات المطلوبة من الشركة.
– تقديم درجة اختبار اللغة الإنجليزية (STEP أو TOFEL أو ILETS).
يقام البرنامج لمدة سنة (12 شهراً) منها (6 أشهر) من التدريب أثناء العمل داخل قطاعات الشركة المختلفة و (6 أشهر) من التدريب أثناء العمل في القطاع المحدد على أساس التخصص.
– التدريب على رأس العمل في مختلف قطاعات الشركة وإعطاء المتدربين نظرة شاملة عن العناصر الأساسية المكونية لقطاع النقل السككي.
– برامج تدريبية وتطويرية بالتعاون مع شركات عالمية في مجال السكك الحديدية.
– تأمين طبي للموظف وزوجته وأطفاله ووالديه.
– راتب يبدأ من (11.000) ريال سعودي.
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/3/8هـ (الموافق 2023/9/23م).