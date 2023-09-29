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يختصر معدل الرحلة لـ 35 دقيقة

بدء المرحلة الأخيرة من الطريق المباشر بين جدة ومكة

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
بدء المرحلة الأخيرة من الطريق المباشر بين جدة ومكة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للطرق، اليوم الجمعة، عن البدء في المرحلة الأخيرة من طريق جدة مكة المباشر، حيث تم إنجاز 70% من مراحل تنفيذ المشروع.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أنه إسهامًا في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة، يستمر العمل على مشروع الطريق المباشر بين جدة ومكة المكرمة.

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أهداف الطريق

ونشرت الهيئة إنفوجراف توضيحيًّا لأهداف الطريق المباشر بين جدة ومكة المكرمة ومنها:

ـ تحسين جودة الطرق والارتقاء بخدماتها.

ـ اختصار معدل زمن الرحلة إلى 35 دقيقة.

ـ تسهيل انتقال المعتمرين والحجاج.

ـ تقليل الازدحام خاصة على طريق الحرمين.

– ربط مطار الملك عبدالعزيز بمكة.

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