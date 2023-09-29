بدء المرحلة الأخيرة من الطريق المباشر بين جدة ومكة

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أعلنت الهيئة العامة للطرق، اليوم الجمعة، عن البدء في المرحلة الأخيرة من طريق جدة مكة المباشر، حيث تم إنجاز 70% من مراحل تنفيذ المشروع.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أنه إسهامًا في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة، يستمر العمل على مشروع الطريق المباشر بين جدة ومكة المكرمة.
ونشرت الهيئة إنفوجراف توضيحيًّا لأهداف الطريق المباشر بين جدة ومكة المكرمة ومنها:
ـ تحسين جودة الطرق والارتقاء بخدماتها.
ـ اختصار معدل زمن الرحلة إلى 35 دقيقة.
ـ تسهيل انتقال المعتمرين والحجاج.
ـ تقليل الازدحام خاصة على طريق الحرمين.
– ربط مطار الملك عبدالعزيز بمكة.