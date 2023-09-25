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سجل سعر 85.8 ريال

بدء تداول أسهم “لومي للتأجير” في السوق السعودية الرئيسية

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
بدء تداول أسهم “لومي للتأجير” في السوق السعودية الرئيسية
المواطن - فريق التحرير

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قفزت أسهم شركة لومي لتأجير السيارات إلى الحد الأقصى البالغ 30% في أول أيام تداوله في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الاثنين، مسجلاً سعر 85.8 ريال، وبلغت قيمة التداولات على السهم نحو 109.5 مليون ريال عبر التداول على نحو 1.28 مليون سهم.

وأدرجت أسهم الشركة في السوق السعودية الرئيسية، برمز تداول 4262 وبالرمز الدولي SA15SH122J13.

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حدود التذبذب السعرية

وتكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

كانت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي جرت بتاريخ 12 سبتمبر 2023، قد شهدت اكتتاب 124.888 مستثمراً بسعر الطرح النهائي الذي بلغ 66 ريالاً للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي الطلب من شريحة المستثمرين الأفراد 1.25 مليار ريال، تقريباً انتهت بتغطية بلغت 11.5 مرة.

الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين

وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد 1.65 مليون سهماً تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.

وأتمت الشركة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة وبنسبة تغطية بلغت 9446% من إجمالي الأسهم المطروحة.

واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 16.5 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

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