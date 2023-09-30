بدء رصد مخالفة عدم وجود تأمين للمركبة غدًا أصابع الاتهام تشير إلى واجهات الكلايدنج في حريق حي العليا الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد مؤسس فيسبوك يصدم العالم بأول مقابلة له عبر الميتافيرس لا تتهاونوا مع الإنفلونزا فهي قاتلة هاتريك تيلو يقود الفتح لهزيمة الوحدة بخماسية آرسنال يهدد صدارة مان سيتي برباعية في بورنموث تضرر 9 مركبات في حريق بواجهة مبنى سكني بالرياض خسارة مفاجئة لـ مان يونايتد ضد كريستال بالاس فوز ثمين لـ وولفرهامبتون ضد مان سيتي
من المقرر أن تبدأ الإدارة العامة للمرور، غدًا الأحد، الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة.
وأوضحت إدارة المرور أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارِ على المركبة.
وأهابت بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.
وتساءل جازع السند عبر منصة “إكس” قائلًا “هل مخالفة التأمين ترصد تلقائيًا أم لا بد كم وجود مخالفة قبلها؟”.
وردت الإدارة العامة للمرور، بالإفادة ببعض الإجابات عن الأسئلة الشائعة الخاصة بالأمر، حيث ترصد المخالفة بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى.
وأوضح المرور آلية رصد مخالفة عدم تأمين سارٍ على المركبة، حيث سيكون الرصد مرة كل 15 يومًا في حال عدم وجود التأمين، وأشار المرور إلى أن الرصد الآلي للمخالفات سيكون في مدن ومحافظات المملكة كافة.