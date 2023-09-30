بدء رصد مخالفة عدم وجود تأمين للمركبة غدًا

من المقرر أن تبدأ الإدارة العامة للمرور، غدًا الأحد، الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة.

الرصد الآلي للمخالفة

وأوضحت إدارة المرور أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارِ على المركبة.

وأهابت بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.

آلية الرصد

وتساءل جازع السند عبر منصة “إكس” قائلًا “هل مخالفة التأمين ترصد تلقائيًا أم لا بد كم وجود مخالفة قبلها؟”.

وردت الإدارة العامة للمرور، بالإفادة ببعض الإجابات عن الأسئلة الشائعة الخاصة بالأمر، حيث ترصد المخالفة بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى.

وأوضح المرور آلية رصد مخالفة عدم تأمين سارٍ على المركبة، حيث سيكون الرصد مرة كل 15 يومًا في حال عدم وجود التأمين، وأشار المرور إلى أن الرصد الآلي للمخالفات سيكون في مدن ومحافظات المملكة كافة.