أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي –سدايا- بدء سريان أحكام نظام حماية البيانات الشخصية اليوم.

ونوهت سدايا، في منشور عبر منصة إكس، أن على الجهات المشمولة في نطاق تطبيق أحكامه، تعديل أوضاعها خلال مدة لا تزيد على سنة؛ تبدأ من اليوم.

مذكرة تفاهم

ووقعت وزارة الداخلية ممثلة في برنامج تطوير الوزارة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي –سدايا- مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وبحث الفرص ذات الاهتمام المشترك ودعم الابتكار في هذا المجال.

ومثل برنامج تطوير وزارة الداخلية في توقيع الاتفاقية المهندس نبيل بن خالد الدبل الرئيس التنفيذي للبرنامج، ومثل سدايا الدكتور مشاري بن إبراهيم المشاري نائب مدير مركز المعلومات الوطني.