بدء مباشرة بلاغات المتاجر الإلكترونية الموثقة في منصة الأعمال

يباشر تطبيق “بلاغ تجاري” ومركز البلاغات 1900 ابتداءً من اليوم، بلاغات التجارة الإلكترونية للمتاجر الموثّقة في “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال، والتي تملك شهادة التجارة الإلكترونية، ولديها سجلات تجارية “سارية” أو وثائق عمل حر “سارية”، وحسابات بنكية تجارية مرتبطة بهذه المتاجر الموثّقة.

متاجر موثقة بمنصة الأعمال

ويأتي ذلك انطلاقاً من تطوير الإجراءات، ونقل عملية التوثيق إلى “منصة الأعمال” بدلاً من “منصة معروف”، حيث أصبحت المتاجر الموثقة في منصة الأعمال مُلزمة بحسابات بنكية تجارية مرتبطة بالمتجر نفسه، وليس حسابات بنكية بأسماء أفراد.

تحذير من التحويلات المالية

وتحذر وزارة التجارة المتسوقين من القيام بإجراء أي تحويلات مالية لحسابات بنكية شخصية لمنع النصب والاحتيال، موضحة أن المتاجر الموثّقة في منصة الأعمال يمكن معرفتها والوصول لها بسهولة من (خدمة الاستعلام عن متجر موثّق) وتتم إجراءات التوثيق بشكل إلكتروني من خلال: business.sa.

وتعد “منصة الأعمال” المنصة الوحيدة المعتمدة لتوثيق التجارة الإلكترونية، ويشترط للتوثيق وجود سجل تجاري “ساري” أو وثيقة عمل حر “سارية”، وحساب بنكي تجاري مرتبط بالمتجر الإلكتروني.