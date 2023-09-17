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ضمن منافسات الدوري الإيطالي

بداية محبطة لـ نابولي مع جارسيا

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ مساءً
بداية محبطة لـ نابولي مع جارسيا
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي بدايته المتذبذبة مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

تعادل ضد جنوة

وحل نابولي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي جنوة بالأمس على ملعب “لويجي فيراريس”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وكان متأخرًا بهدفين دون رد، قبل أن يسجل ثنائية ويتعادل بصعوبة.

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جنوة ضد نابولي
جانب من المباراة – المصدر @en_sscnapoli

معاناة نابولي

وجاء تعثر الفريق الجنوبي ضد جنوة، بعد خسارته على ملعبه ووسط جماهيره أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في الجولة الثالثة، ليبتعد عن المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.

نابولي
لاعبو الفريق – المصدر @en_sscnapoli

وكانت التوقعات تُشير إلى تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي لانطلاقة أفضل في الدوري الإيطالي الممتاز، خاصة أنه أنهى الموسم الماضي بشكل مميز، بعد تتويجه باللقب محققًا أفضل أرقام دفاعية وهجومية.

وبدأ الفريق الجنوبي، منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بالفوز على فروزينوني كالتشيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تجاوز ساسولو بثنائية نظيفة، وتعثر بعد ذلك أمام لاتسيو وجنوة، ما عرض جارسيا لانتقادات.

نابولي
لاعبو الفريق – المصدر @en_sscnapoli

مواجهة قوية ضد براغا

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي بقيادة جارسيا في مصالحة الجماهير بعد التعثر المحلي، وتحقيق انطلاقة قوية في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه سبورتنغ براغا، مساء يوم الأربعاء المقبل.

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