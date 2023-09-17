بداية محبطة لـ نابولي مع جارسيا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي بدايته المتذبذبة مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

تعادل ضد جنوة

وحل نابولي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي جنوة بالأمس على ملعب “لويجي فيراريس”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وكان متأخرًا بهدفين دون رد، قبل أن يسجل ثنائية ويتعادل بصعوبة.

معاناة نابولي

وجاء تعثر الفريق الجنوبي ضد جنوة، بعد خسارته على ملعبه ووسط جماهيره أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في الجولة الثالثة، ليبتعد عن المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.

وكانت التوقعات تُشير إلى تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي لانطلاقة أفضل في الدوري الإيطالي الممتاز، خاصة أنه أنهى الموسم الماضي بشكل مميز، بعد تتويجه باللقب محققًا أفضل أرقام دفاعية وهجومية.

وبدأ الفريق الجنوبي، منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بالفوز على فروزينوني كالتشيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تجاوز ساسولو بثنائية نظيفة، وتعثر بعد ذلك أمام لاتسيو وجنوة، ما عرض جارسيا لانتقادات.

مواجهة قوية ضد براغا

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي بقيادة جارسيا في مصالحة الجماهير بعد التعثر المحلي، وتحقيق انطلاقة قوية في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه سبورتنغ براغا، مساء يوم الأربعاء المقبل.