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ضمن منافسات دوري روشن

برازيلي يقود مباراة النصر والأهلي

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
برازيلي يقود مباراة النصر والأهلي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن طاقم تحكيم مباراة النصر والأهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

حكام مباراة النصر والأهلي

وتُقام مباراة النصر والأهلي عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، في جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي، على ملعب “الأول بارك”.

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مباراة النصر والأهلي
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة المباراة لطاقم تحكيم برازيلي بقيادة أندرسون دارونكو، ويُساعده رافائيل ألفيس ولوانديرسون دوس سانتوس.

وسيكون سامي الجريس الحكم الرابع في مباراة النصر والأهلي اليوم، فيما سيكون دانييل بينس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده هشام الرفاعي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

التشكيل المتوقع للمباراة

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ النصر المباراة بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

ويتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، علي مجرشي، روجر إيبانيز، عبدالباسط هندي، سعد بالعبيد، فرانك كيسيه، محمد المجحد، رياض محرز، جابري فيجا، آلان سان ماكسيمين وروبرتو فيرمينو.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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