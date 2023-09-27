برامج جديدة وإضافة نوعية للشاشة السعودية في أكتوبر

تستعد هيئة الإذاعة والتلفزيون لتدشين العديد من البرامج الجديدة، وكذلك البرامج التي تعود في مواسم أخرى خلال شهر أكتوبر المقبل 2023 مرتكزة على 3 محاور جوهرية، وهي “مجتمع حيوي واقتصاد مزهر ووطن طموح”، وتشكل تلك الركائز النواة التي من خلالها ينطلق محتوى البرامج لتشكل إضافة جديدة للشاشة السعودية وتلبي طلبات المشاهدين والمشاهدات.

برنامج شاعر الراية

ويتصدر برنامج “شاعر الراية” البرامج التي تعود بنسخة جديدة، في موسمه الثاني الذي يقدم بحلة جديدة، مستعينًا بنخبة من الأسماء البارزة في لجنة التحكيم، كما يكشف البرنامج عن عدد من المفاجآت في مجال الشعر لمتذوقيّه وعشاقه إلى جانب استقطاب الكثير من الشعراء المتنافسين على لقب “شاعر الراية”.

كما راعت الدورة البرامجية الجديدة جانب اللقاءات المهمة مع شخصيات بارزة في الوطن سجلت أثرًا ملموسًا وواضحًا وتركت بصمة خالدة ويطلون من خلال برنامج “مخيال” الذي يقدمه عبدالله البندر.

وذهبت الهيئة إلى جانب إنساني في برامجها الجديدة من خلال تقديمها لبرنامج “آخر نفس”، الذي يركز على الأشخاص الذي تكبدوا مشقة فقدانهم في المناطـق البريـة أو البحريـة والجبليــة، ويتم سرد قصصهم ومعاناتهم وعرض القصة من خلال محاكاة للواقع.

الإنسان في المملكـة

كما تتضمن الحقبة الجديدة لبرامج هيئة الإذاعة والتلفزيون تقديم برنامج يعني برصد وثائقي تاريخي يحكي قصـة الإنسان في المملكـة العربية السعودية منذ فجـر التاريــخ (قبــل 7000 سـنة) إلـى عصـر الرؤيـة ويحمل اسم “جذور”، ويتطرق البرنامج إلـى أبـرز الهجرات والعصور القديمة والحديثة، والأماكن والشواهد التي تبرز تفاصيـل حيـاة الإنسان وثقافتـه وحضارته.

وكان للأطفال نصيب من البرامج الجديدة التي تقدمها هيئة الإذاعة والتلفزيون في دورتها المقبلة، إذ تدشن برنامج “بالفطرة” المعني بالأطفال واهتماماتهم ولكن من زوايا مختلفة ويخضعهم في اختبار مهارات الحياة ويحفزّ لديهم حــس المســؤولية والتصرف في مواقف جديدة عليهم.

كما تبرز ضمن سلسلة البرامج الجديدة برنامج إرث، الذي يستعرض أحداث سعودية وقعت في شبه الجزيرة العربية ويتم سردها بأسلوب استقصائي مــن خـلال وثائق وسجلات أجنبية موجودة بالمتاحف والمكتبات العالمية وكذلك لقاءات مع أجانب مهتمين بهذا الشأن.

الجهات الحكومية

ولم تغفل هيئة الإذاعة والتلفزيون جانب التطور اللافت في الجهات الحكومية والهيئات في السنوات الأخيرة والخدمات الجليّة التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وترصد ذلك من خلال البرنامج الجديد “دربك خضر” كما يسلط الضوء على حيـاة المواطن قبل وبعد تجربته لمخرجـات رؤيـة 2030 والتركيـز علـى برامـج التحـول الوطنـي، ويقدمه الإعلامي فيصل العبد الكريم.

ولعشاق الرياضة بكافة تفاصيلها، يعود برنامج “رياضة سكوب” ليفتح ملفات ساخنة وحصرية ويستضيف نجوم كرة القدم من لاعبين ومدربين وصحافيين، ليغطي كافة الأحداث الرياضية بصورة مختلفة بعيدة عن النمطية.

وتتابع الهيئة أبرز ما يتم طرحه في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال موسم جديد لبرنامج “وش صاير” الذي يقدمه عبدالمحسن اللافي ويستضيف العديد من المهتمين والناشطين في وسائل التواصل والتطرق لردود الفعل وأهم ما يتم بثه عبر تلك الوسائل وتأثيرها على المجتمع، وتم تطوير البرنامج في كافة المجالات ليخرج بنسخة جديدة ومختلفة.

ويعود الإعلامي هشام الهويش ليعيش تجربة جديدة مع ضيوفه في برنامج “هذا مكانك”، ويحاورهم بأسلوب يمزج فيه بين الجدية والترفيه إلى جانب خضوعهم لاختبارات وتحديات في الأستوديو، ويركز البرنامج في موسمه الجديد على استضافة أسماء لامعة في مجالات عدة.