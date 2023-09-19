برامج رؤية 2030 تؤتي ثمارها.. أداء استثنائي للأنشطة غير النفطية

إنجازات ونهضة وتنمية ومشروعات تنموية في كافة المجالات تشهدها جميع مناطق المملكة ضمن رؤية 2030، والتي أتت ثمارها سريعا بمعدلات وأرقام أدهشت العالم أجمع لاسيما في مجالات السياحة والترفيه والرياضة.

وباتت المملكة اليوم قبلة العالم في مجالات الاستثمار والسياحة والترفيه، وهذا ما أكده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماعه اليوم.

وناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الجهود المبذولة لتنمية وتنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات ذات الميز النسبية التنافسية للمملكة وفق مستهدفات (رؤية 2030) لبناء اقتصاد مزدهر يعزز مكانتها عالميًا.

مزايا تنموية جاذبة

واستعرض المجلس، الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية التي تتمتع بمزايا جاذبة لتنميتها في القطاع الصناعي مثل المعادن، وصناعة السيارات والمركبات، والحواسيب والمنتجات الإلكترونية، والأنشطة في القطاعات الخدمية مثل السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتطرق كذلك إلى الفرص المتاحة لتنمية وتنويع إنتاج السلع والخدمات الوطنية، ورفع مستوى تنافسية الإنتاج الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين والشركات المملوكة للدولة، بما يدعم زيادة الصادرات غير النفطية، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة المحلية والإقليمية والدولية، وبما يسهم في زيادة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري غير النفطي للمملكة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمملكة.

برامج الرؤية تحقق مستهدفاتها

ويؤكد الخبراء، أن نسبة كبيرة من مؤشرات الأداء الرئيسية المفعلة لبرامج تحقيق الرؤية حققت مستهدفاتها في الربع الثاني من عام 2023م، مقارنة بالربع الأول.

واستمر الناتج المحلي الإجمالي في تحقيق معدلات نمو إيجابية نتيجة للأداء الاستثنائي للأنشطة غير النفطية، والتي حققت معدلات نمو مرتفعة لتصل إلى 6.1% مقارنة بـ 5.3% في الربع الأول من نفس العام.

السياحة من أهم القطاعات

ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات التي ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع استمراره في الأعوام القادمة مدعومًا من الاستثمارين الحكومي والخاص

كذلك واصل الاستثمار الخاص أداءه الإيجابي مدعوماً بقوة الصناديق المختلفة، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر العالمية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات.

مواصلة مسيرة النمو

ويؤكد المراقبون، أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي واصل مسيرة النمو للعام الثالث على التوالي، مسجلاً 56.6 نقطة في أغسطس من عام 2023م، ومحققًا بذلك أعلى أداء ضمن دول مجموعة العشرين.

تراجع معدلات التضخم

أيضا استمر تراجع معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 2.0% بعد أن كانت عند معدل 3.4% في يناير بداية العام، مما يشير إلى استقرار نسبي في أسعار المستهلك.

كذلك شهد النصف الأول من العام الجاري تطوراً ملحوظاً في مشاريع التخصيص، وتفاعلاً إيجابياً في الأداء العام للجان الإشرافية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.