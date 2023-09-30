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ضمن مباريات الجولة السابعة

برايتون مهدد بخسارة المركز الرابع بعد سداسية أستون فيلا

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٠ مساءً
برايتون مهدد بخسارة المركز الرابع بعد سداسية أستون فيلا
المواطن - فريق التحرير

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تلقى الفريق الكروي الأول بنادي برايتون خسارة ثقيلة عصر اليوم أمام مضيفه أستون فيلا بسداسية لهدف، وذلك ضمن لقاءات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

هزيمة ثقيلة لـ برايتون

وسجل لفريق أستون فيلا كل من ” أولي واتكينز هاتريك، بيرفيس إستوبينان هدفًا بالخطأ في مرماه، جاكوب رامزي هدفًا، دوجلاس لويز هدفًا”.

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بينما أحرز اللاعب الإسباني أنسو فاتي هدفًا لفريق برايتون في الدقيقة الخمسين مع بداية الشوط الثاني.

وفي حال فوز آرسنال ضد بورنموث، وفوز توتنهام على فريق ليفربول فإن فريق برايتون الملقب بـ ” النورس” سيتراجع من المركز الرابع للمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا ضد برايتون

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وتُقام حاليًا مباريات ” إيفرتون ضد لوتون تاون” و “ مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس” و ” نيوكاسل يونايتد ضد بيرنلي” و ” وست هام يونايتد ضد شيفيلد يونايتد” و ” وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي” و ” آرسنال ضد بورنموث”.

وتُختتم مباريات اليوم بإقامة لقاء ” توتنهام هوتسبير ضد ليفربول” في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” توتنهام هوتسبير”.

وتُقام غدًا الأحد مباراة نوتنغهام فورست ضد برينتفورد في الجولة السابعة، بينما تُختتم مباريات الجولة بعد غد بمواجهة تشيلسي وفولهام في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

أستون فيلا ضد برايتون

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