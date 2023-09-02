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ضمن منافسات دوري روشن

برتغالي يدير مباراة الفتح ضد الأهلي

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
برتغالي يدير مباراة الفتح ضد الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الفتح ضد الأهلي ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

حكام مباراة الفتح ضد الأهلي

وتنطلق مباراة الفتح ضد الأهلي عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

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ويتولى طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فابيو فيريسمو، مهمة إدارة مباراة الفتح ضد الأهلي اليوم، ويُساعده برونو ألفيس خيسوس وباولو دوارتي غوميز.

وسيكون أحمد الرميخاني حكمًا رابعًا في مباراة اليوم، فيما سيكون البرتغالي هيلدير مالهيريو حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده محمد الحنفوش.

مباراة الفتح ضد الأهلي
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي يسعى للانفراد بالصدارة

وحقق الراقي أفضل انطلاقة في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين مع ماتياس يايسله في الموسم الحالي، بعدما حقق الفوز في أول 4 مباريات على التوالي، ويطمح لتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في مباراة اليوم.

ماتياس يايسله
يايسله – المصدر spl

ويسعى الراقي لاستغلال خسارة الاتحاد للكلاسيكو أمام الهلال بالأمس، وتجمد رصيده عند12 نقطة، والفوز في مباراة الفتح ضد الأهلي اليوم، لخطف صدارة دوري روشن السعودي من الأزرق صاحب الـ13 نقطة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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