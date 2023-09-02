برتغالي يدير مباراة الفتح ضد الأهلي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الفتح ضد الأهلي ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

حكام مباراة الفتح ضد الأهلي

وتنطلق مباراة الفتح ضد الأهلي عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

ويتولى طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فابيو فيريسمو، مهمة إدارة مباراة الفتح ضد الأهلي اليوم، ويُساعده برونو ألفيس خيسوس وباولو دوارتي غوميز.

وسيكون أحمد الرميخاني حكمًا رابعًا في مباراة اليوم، فيما سيكون البرتغالي هيلدير مالهيريو حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده محمد الحنفوش.

الأهلي يسعى للانفراد بالصدارة

وحقق الراقي أفضل انطلاقة في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين مع ماتياس يايسله في الموسم الحالي، بعدما حقق الفوز في أول 4 مباريات على التوالي، ويطمح لتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في مباراة اليوم.

ويسعى الراقي لاستغلال خسارة الاتحاد للكلاسيكو أمام الهلال بالأمس، وتجمد رصيده عند12 نقطة، والفوز في مباراة الفتح ضد الأهلي اليوم، لخطف صدارة دوري روشن السعودي من الأزرق صاحب الـ13 نقطة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.