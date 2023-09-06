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منذ رحيل ليونيل ميسي عن الفريق

برشلونة لم يُسجل من ركلات حرة مباشرة منذ 2021!

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٤ مساءً
برشلونة لم يُسجل من ركلات حرة مباشرة منذ 2021!
المواطن - فريق التحرير

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يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من عدم استغلال الركلات الحرة المباشرة منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

برشلونة يُعاني منذ رحيل ميسي

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فشل في تسجيل أي من آخر 41 ركلة حرة مباشرة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

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ميسي مع برشلونة
ميسي – المصدر @OptaArabi

وأشارت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إلى أن آخر هدف سجله الفريق الكتالوني من ركلة حرة مباشرة، يعود إلى مايو 2021، عندما هز ليونيل ميسي شباك فالنسيا.

وواصل ليونيل ميسي التألق والتسجيل من الركلات الحرة المباشرة بعد مغادرة الفريق الكتالوني؛ سواء مع باريس سان جيرمان الفرنسي، أو فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي الذي يُقدم معه مستوى مميزًا.

ميسي في مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي
ميسي

الفريق الكتالوني هذا الموسم

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بشكل مميز في الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط، من الفوز 3 مرات والتعادل مرة واحدة.

برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @FCBarcelona

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