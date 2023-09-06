برشلونة لم يُسجل من ركلات حرة مباشرة منذ 2021!

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يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من عدم استغلال الركلات الحرة المباشرة منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فشل في تسجيل أي من آخر 41 ركلة حرة مباشرة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.
وأشارت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إلى أن آخر هدف سجله الفريق الكتالوني من ركلة حرة مباشرة، يعود إلى مايو 2021، عندما هز ليونيل ميسي شباك فالنسيا.
وواصل ليونيل ميسي التألق والتسجيل من الركلات الحرة المباشرة بعد مغادرة الفريق الكتالوني؛ سواء مع باريس سان جيرمان الفرنسي، أو فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي الذي يُقدم معه مستوى مميزًا.
على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بشكل مميز في الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط، من الفوز 3 مرات والتعادل مرة واحدة.