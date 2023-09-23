Icon

الألعاب النارية تزين الواجهة البحرية بجدة Icon نجل تاليسكا يقلد احتفال والده بعد هدفه في الأهلي Icon أغرب رد فعل لمجرم لحظة اعتقاله بعد هروبه 32 عامًا Icon مسيرات القطاعات العسكرية والمهنية تجوب شوارع عرعر Icon القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ضد توتنهام Icon “المواطن” توثق العروض الجوية المذهلة واحتفالات اليوم الوطني الـ93 Icon العربي يُعاني في الدوري القطري بعد مرور 4 جولات Icon لحظة سقوط عشرات القتلى بانفجار خزان وقود في بنين Icon محمد أبو هداية يثير غضب جماهير الهلال Icon فيصل بن فرحان في الأمم المتحدة: السعودية تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة السادسة

برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني على حساب سيلتا فيغو

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني على حساب سيلتا فيغو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة فوزًا ثمينًا على ضيفه سيلتا فيغو بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

برشلونة ضد سيلتا فيغو

وكان اللاعب يورجن لارسن افتتح التسجيل لفريق سيلتا فيغو في الدقيقة الـ 19 ثم سجل سيلتا فيغو الهدف الثاني عبر اللاعب أناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة الـ 77.

قد يهمّك أيضاً
مواعيد ومواقع عروض القوات الجوية احتفالًا باليوم الوطني

مواعيد ومواقع عروض القوات الجوية احتفالًا باليوم الوطني

مدرب نافباخور: الهلال أكبر فريق بآسيا ومستعدون للمباراة جيدًا

مدرب نافباخور: الهلال أكبر فريق بآسيا ومستعدون للمباراة جيدًا

وانتفض بعدها الفريق الكتالوني ليسجل 3 أهداف عبر كل من البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين الـ 82 والـ 86، ثم أضاف اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو الهدف الثالث للبارشا في الدقيقة الـ 90.

وبعد المباراة، أصبح رصيد البارشا 16 نقطة في صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد فريق سيلتا فيغو عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

جواو كانسيلو - برشلونة وسيلتا فيغو

مباريات الجولة السادسة 

وكانت مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، انطلقت أمس بفوز أتلتيك بيلباو على ديبورتيفو ألافيس بثنائية دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز جيرونا على ريال مايوركا بنتيجة 5-3، وتعادل أوساسونا مع نادي إشبيلية بدون أهداف، وفاز برشلونة على سيلتا فيغو بثلاثية مقابل هدفين، بينما تقام حاليًا مباراة فالنسيا ضد ألميريا.

وتُستكمل مباريات الجولة السادسة غدًا بإقامة مباريات ” ريال سوسيداد ضد خيتافي، رايو فاليكانو ضد فياريال، ريال بيتيس ضد قاديش، لاس بالماس ضد غرناطة، أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد”.

ليفاندوفسكي - برشلونة ضد سيلتا فيغو

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت سعد...

السعودية اليوم
نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري
الرياضة

نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

الرياضة
أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وبرد على 6 مناطق
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وبرد على...

السعودية اليوم
نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي
آخر الاخبار

نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي

آخر الاخبار
طيران ناس ينضم لميثاق الأمم المتحدة كأول طيران اقتصادي بالشرق الأوسط
السعودية اليوم

طيران ناس ينضم لميثاق الأمم المتحدة كأول...

السعودية اليوم
الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح جوائز مالية
السعودية اليوم

الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

السوق
مصطفى حلمي يتألق بأجمل الأغاني السعودية باليوم الوطني
الترفيه

مصطفى حلمي يتألق بأجمل الأغاني السعودية باليوم...

الترفيه