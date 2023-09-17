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ضمن مباريات الجولة الخامسة

برشلونة يصعد لـ صدارة الدوري الإسباني بخماسية في بيتيس

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ صباحاً
برشلونة يصعد لـ صدارة الدوري الإسباني بخماسية في بيتيس
المواطن - فريق التحرير

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تمكن الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة من تحقيق فوزًا عريضًا على ضيفه ريال بيتيس بخماسية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة ضد ريال بيتيس

وسجل البارشا هدفين في الشوط الأول عبر كل من البرتغالي جواو فيليكس والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين الـ 25 والـ33.

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وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، سجل برشلونة 3 أهداف عبر كل من الإسباني فيران توريس والبرازيلي رافينيا والبرتغالي جواو كانسيلو في الدقائق الـ 63 والـ 66 والـ 82.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الفريق الكتالوني 13 نقطة في صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 7 نقاط في المركز التاسع.

وكانت مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني انطلقت من أول أمس الجمعة بفوز رايو فاليكانو على ديبورتيفو ألافيس بثنائية دون رد، وفي مباريات أمس فاز أتلتيك بيلباو على قاديش بثلاثية دون رد، وفاز فالنسيا على أتلتيكو مدريد بثلاثية دون رد، وفاز ريال مايوركا على سيلتا فيجو بهدف دون رد.

برشلونة وريال بيتيس

مباريات الأحد في الدوري الإسباني

وتُستكمل مباريات الجولة الخامسة اليوم من الدوري الإسباني بإقامة مباراة خيتافي ضد أوساسونا في الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، وسيواجه فياريال فريق ألميريا في الخامسة والربع مساءً، بينما يلعب إشبيلية ضد لاس بالماس في السابعة والنصف مساءً.

وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بين ريال مدريد وريال سوسيداد في العاشرة مساءً.

برشلونة وريال بيتيس

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