برشلونة يُتابع أزمة نجم Manchester united

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يعتزم نادي برشلونة الإسباني تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بضم أحد نجوم Manchester united خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ودخل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي Manchester united، جادون سانشو، في أزمة حادة مع المدير الفني الهولندي إريك تين هاج، واستبعده من المباريات، وفتح الباب أمام عدم مشاركته مجددًا.
وذكرت صحيفة “سبورت”: “برشلونة يتابع عن قرب، أزمة سانشو في Manchester united، تمهيدًا لضمه، خاصة أن التصريحات الأخيرة لتين هاج فتحت الباب أمام رحيله بعد ضمه من بوروسيا دورتموند مقابل 85 مليون يورو”.
وأضافت الصحيفة الكتالونية: “جادون سانشو يرغب في البحث عن فريق جديد، كما أن إدارة نادي Manchester united لن تتمسك باستمراره، لأنه لم يقدم الأداء المنتظر حتى الآن”.
وجاء في ختام تقرير صحيفة “سبورت”: “برشلونة يدرس ضم سانشو على سبيل الإعارة في الشتاء، لا سيما وأن الفريق في حاجة إلى جناح أيسر خلال الموسم الحالي”.
على الجانب الآخر، يستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، عند الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويحتل البارشا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس في المركز الثامن بـ8 نقاط.